Nicole Scherzinger ist verlobt! Ex-Rugby-Spieler Thom Evans geht vor der Schauspielerin auf die Knie

An einem idyllischen Strand in Portugal kniete ihr Traummann vor ihr nieder - und Nicole Scherzinger (44), Star der "Pussycat Dolls", nahm den romantischen Heiratsantrag an! Hier erfährst du alle Infos zu der Verlobung.

Anzeige

Nicole Scherzinger hat "Ja" gesagt

Mit den Worten "Ich habe Ja gesagt" verkündete die Sängerin ihre Verlobung nun auf Instagram. Zwei wunderschöne Fotos zeigen die Momente, die Nicole wohl niemals vergessen wird. Auf einem der Bilder kniet ihr Partner Thom Evans (38) vor ihr nieder und hält ihr einen Ring in einer kleinen blauen Schachtel entgegen. Scherzinger ist völlig überrascht und hält sich die Hände vor das Gesicht. Aber man kann deutlich erkennen, dass sie vor Freude strahlt!

Auf dem zweiten Bild trägt sie bereits den Verlobungsring am Finger und schaut ihren Verlobten genauso glücklich und liebevoll an, wie er sie anschaut. Ach, wie schön!

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

So lernte sich das Traumpaar kennen

Scherzinger, die zuvor eine turbulente Beziehung mit dem Formel-1-Star Lewis Hamilton (38) führte, hat nun in dem ehemaligen schottischen Rugby-Spieler Evans ihr großes Glück gefunden.

Die beiden lernten sich 2019 bei den Dreharbeiten zur TV-Sendung "The X Factor: Celebrity" kennen. Damals funkte es sofort zwischen ihnen und seit der Bekanntgabe ihrer Beziehung sind sie unzertrennlich, wie das Paar regelmäßig auf Instagram beweist.

"Es ist so einfach und macht Spaß, mit ihr zusammen zu sein. Ich habe den Jackpot geknackt", schwärmte Evans bereits öffentlich von seiner berühmten Partnerin. Und auch die Sängerin machte deutlich, wie verliebt sie in den Rugby-Star ist: "Er ist mein Mann, der Mann meines Lebens und der Mann meiner Träume." Jetzt wollen die beiden gemeinsam das Abenteuer der Ehe angehen.

Fans und Promi-Freunde sind begeistert: Auf Instagram gratulierten unter anderem Hollywood-Star Rebel Wilson (43), das ewige It-Girl Paris Hilton (42) und Supermodel Naomi Campbell (53) zur Verlobung.

Dieser Beitrag wurde mit Unterstützung von Künstlicher Intelligenz (KI) erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.