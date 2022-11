"Spider-Man: Into the Spider-Verse", in Deutschland bekannt als "Spider-Man: A New Universe", hat in den USA bereits 35,5 Millionen Dollar eingespielt. Der Oscar in der Kategorie "Bester animierter Spielfilm" könnte 2019 möglicherweise an Sony gehen.

Anzeige

"Spider-Man: A New Universe" ist ein heißer Anwärter für den Sieg bei den Oscars 2019! "Spider-Man" ist zwar in den vergangenen Jahren schon oft über die Kino-Leinwände geflimmert, so aber noch nie: Die animierte Version des Klassikers mit dem Titel "Spider-Man: A New Universe" findet nicht wie gewohnt im Marvel Universum statt. Sondern in einer anderen Dimension. Auf diese Weise stand es den Produzenten Phil Lord und Chris Miller frei "den Film so zu gestalten, wie wir es uns vorgestellt hatten", wie sie in einem Interview mit "ing.com" verraten.

Der Cast von "Spider-Man: A New Universe"

Im Zentrum des Action-Films steht Miles Morales (Synchronsprecher Shameik Moore leiht ihm seine Stimme). Der Teenager aus Brooklyn wird von einer Spinne gebissen und entwickelt plötzlich übermenschliche Kräfte. Seine neuen Fähigkeiten muss er aber nicht alleine erforschen. Ihm wird ein weiser Mentor zur Seite gestellt: Peter Parker (Chris Pine). Überraschend für Miles Morales und den Zuschauer – es gibt mehr als nur einen Spider-Man in dieser Dimension …

"Spider-Man: A New Universe" für Golden Globe 2019 nominiert

Dass der neueste Spider-Man-Film gute Chancen auf einen Oscar 2019 hat, zeigen seine zahlreichen Nominierungen: Die Chicago Film Critics Association, die Los Angeles Film Critics Association, die New York Film Critics Online und San Francisco Film Critics Circle wählten "Spider-Man" zum besten Animationsfilm 2018. Zudem erhielt er eine Golden-Globe-Nominierung 2019 und sieben Annie-Awards-Nominierungen, unter anderem auch für "bester Animationsfilm".

Anzeige

Anzeige

Damit sticht "Spider-Man" Pixars "Die Unglaublichen 2" und "Isle of Dogs – Ataris Reise" aus.

Disney gewann bisher die meisten Oscars in der Kategorie "Bester animierter Spielfilm"

Ob es für einen Oscar reicht, wird sich noch zeigen. Disney ist ein großer Konkurrent und hatte bis jetzt immer die Nase vorn. Hinzu kommt, dass die Academy den Goldjungen in der Vergangenheit selten an einen Marvel-Charakter verliehen hat.

Dennoch, "Spider-Man: A New Universe" bleibt ein außergewöhnlicher Animationsfilm, der kaum übersehen werden kann. Fernab vom Mainstream zeigt Spider-Man eine Frische und Originalität, die man sich in manch anderen amerikanischen Animationsfilmen ebenfalls wünschen würde.

In Deutschland feierte "Spider-Man: A New Universe" am 13. Dezember 2018 seinen Kino-Start.