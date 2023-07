Überraschende News für alle Marvel-Fans: Sind DAS die neuen "Fantastic Four"?

Das Wichtigste in Kürze Ein Reboot des beliebten Marvel-Films " Fantastic Four " ist aktuell in Planung.

Die Besetzung ist bisher noch geheim. Doch ein Insider verrät jetzt, welche Schauspieler:innen in dem neuen Film dabei sein sollen. Alle Infos dazu gibt es hier.

Obwohl der Kinostart des "Fantastic Four"-Reboots erst für den 13. Februar 2025 geplant ist, gibt es bereits seit Monaten wilde Spekulationen. Marvel-Fans fragen sich, welche Schauspieler:innen möglicherweise in dem neuen Film zu sehen sein werden. Laut einigen Insidern steht die endgültige Besetzungsliste für das Reboot im Marvel Cinematic Universe bereits fest.

Im Februar 2025 kommen Marvel-Fans wieder voll auf ihre Kosten, wenn das Reboot zu "Fantastic Four" erscheint. In dem beliebten Film geht es um eine Gruppe von vier Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, die bei einer Mission im Weltall kosmischer Strahlung ausgesetzt wird. Die Strahlung verleiht ihnen verschiedene Superkräfte. Nach und nach lernen die vier Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, wie sie mit ihren neuen Fähigkeiten umgehen müssen und wie ihnen die Superkräfte zugutekommen.

Der Film "Fantastic Four" kam am 7. August 2015 in die Kinos. Zur Besetzung zählte neben Jamie Bell, der die Rolle von Ben Grimm übernahm, auch Kate Mara, die die Wissenschaftlerin Sue Storm verkörperte. Miles Teller spielte in dem Film die Rolle von Reed Richards und Michael B. Jordan schlüpfte in die Rolle von Johnny Storm. Im "Fantastic Four"-Reboot soll es nun aber eine neue Besetzung geben. Welche Promis womöglich dazugehören, zeigen wir dir hier.

Gehören diese VIPs zur "Fantastic Four"-Besetzung?

Der Twitter-Account "MyTimeToShineHello" gilt schon seit Jahren als zuverlässiger Marvel-Insider. In den vergangenen Jahren wurden auf dem Profil immer wieder Informationen über neue Marvel-Filme geleakt, die sich dann tatsächlich auch bewahrheiteten.

Vor wenigen Tagen wurden auf dem Twitter-Account ein Posting abgesetzt, das die Besetzungsliste für den neuen "Fantastic Four"-Film zeigen soll. Nach Informationen von "MyTimeToShineHello" soll der berühmte "Star Wars"-Darsteller Adam Driver in dem Reboot die Rolle von Mr. Fantastic spielen. "Suicide Squad"-Star Margot Robbie soll dagegen die Rolle von Sue Storm (Die Unsichtbare) übernehmen. Doch damit nicht genug: Auch "Aftersun"-Darsteller Paul Mescal soll im "Fantastic Four"-Reboot mit dabei sein. Er übernimmt angeblich die Rolle von Johnny Storm (Die menschliche Fackel). Abgerundet wird die Besetzung angeblich von Daveed Diggs, der die Rolle von Ben Grimm (Das Ding) spielen soll.

Ob die vier Megastars tatsächlich in dem Reboot mit dabei sind, bleibt aber abzuwarten. Bislang haben weder Disney noch die Marvel Studios Stellung zu den Spekulationen bezogen. Nach dem Tweet von "MyTimeToShineHello" äußerten sich jedoch weitere Insider und bestätigten die Gerüchte.

Das sagen die Fans zur angeblichen "Fantastic Four"-Besetzung

Die Marvel-Fans scheinen noch nicht ganz zu wissen, was sie von der angeblichen "Fantastic Four"-Besetzung halten sollen. "Ich mag den Cast" und "Ich glaube, mit diesen Schauspieler:innen wird der Film ein voller Erfolg", schwärmen beispielsweise zwei Nutzer:innen.

Andere User:innen zeigen sich in den Kommentaren wiederum skeptisch. "Margot Robbie als Sue... mir gefällt es, aber irgendwie auch nicht", "Ich hoffe wirklich sehr, dass das nicht stimmt" und "Ich hoffe, das ist ein Scherz! Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Film mit dieser Besetzung gut laufen wird", schreiben zwei weitere Nutzer:innen.

