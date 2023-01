Oscars 2016: So könnt ihr die Verleihung online und im TV sehen

Er kriegt ihn, er kriegt ihn nicht, er kriegt ihn… Der Oscar-Krimi um Leonardo DiCaprio am Sonntag, 28. Februar 2016, ab 23:00 Uhr live auf ProSieben und ProSieben.de.

Anzeige

Sechsmal nominiert, fünfmal mit Pokerface die Konkurrenz beklatscht – kann Leonardo DiCaprio bei den Oscars® 2016 endlich ein Siegerlächeln strahlen lassen?

Ganz Hollywood fiebert dem magischen Moment entgegen, wenn der Laudator den Umschlag in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller" öffnet: "And the Oscar® goes to…"

Nimmt Leo den Goldjungen für seine Rolle in "The Revenant" endlich mit nach Hause oder geht das Warten in die nächste Runde? ProSieben überträgt den Krimi um den wichtigsten Filmpreis der Welt am Sonntag, 28. Februar 2016, ab 23:00 Uhr live aus dem Dolby Theatre in Hollywood / LA.

Und noch einer zittert schon jetzt bei dem Gedanken an den großen Abend. Überraschungs-Anwärter Sylvester Stallone, nominiert in der Kategorie "Bester Nebendarsteller" für seine Rolle im "Rocky"-Sequel "Creed", gesteht gegenüber dem ProSieben-Magazin "red!": "Ich bin extrem aufgeregt, weil mir das noch nie zuvor passiert ist. Das ist jetzt ein unerwarteter neuer Höhepunkt in meinem Leben!" Annemarie Carpendale moderiert ab 23:00 Uhr live aus Hollywood den "Oscar®-Countdown – Die größten Hollywood-Momente".

Vor dem Dolby Theatre fängt sie die Vorfreude auf die Verleihung ein und zeigt ganz persönliche Oscar®-Geschichten der Schauspieler. Ab 0:30 Uhr trifft sie die Weltstars dann live vor der großen Gala am roten Teppich der ANNUAL ACADEMY AWARDS®.

Zum ersten Mal mit dabei: Viviane Geppert und Michael Michalsky. Die neue ProSieben-Moderatorin und der Designer und "Germany's next Topmodel"-Juror übernehmen in diesem Jahr den Fashion- und Style-Check beim wichtigsten Filmpreis des Jahres. Welche Filmdiva strahlt in der glamourösesten Robe? Welches Outfit geht gar nicht?

Sonntag, 28. Februar 2016

20:15 Uhr: "The Great Gatsby" (Free-TV-Premiere)

Montag, 29. Februar 2016