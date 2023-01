Oscars 2019: Bill Kaulitz am roten Teppich

Bill Kaulitz, Frontman der Band "Tokio Hotel", ist ein Hollywood-Insider. Seit Jahren lebt er in Los Angeles. Für ProSieben ist er bei der Verleihung der 91. Academy Awards am roten Teppich, zusammen mit Steven Gätjen, Annemarie Carpendale und Viviane Geppert.

Am 24. Februar 2019 findet die diesjährige Oscar-Verleihung statt. Mit ProSieben bist du ganz nah mit dabei. Wie in den Jahren zuvor wird Steven Gätjen die Filmstars am roten Teppich interviewen. Annemarie Carpendale und Viviane Geppert nehmen die glamourösen Outfits bei den Oscars 2019 unter die Lupe. Sie begrüßen diese Jahr "Tokio Hotel"-Frontman Bill Kaulitz am roten Teppich.

ProSieben berichtet live vom roten Teppich

Die Oscars 2019 stehen vor der Tür und Hollywood macht sich bereit für die Preisverleihung des Jahres. Im Zentrum stehen dabei nicht nur die Filme, sondern auch die Looks der Filmstars. Die Präsentation der glamourösen Roben am roten Teppich ist ein wichtiger Teil der Oscar-Zeremonie. Bei den diesjährigen Academy Awards steht daher ein Hollywood-Insider mit am roten Teppich: Bill Kaulitz lebt seit Jahren in Los Angeles. Er weiß, welche Blüten der Hype in der Oscar-Woche treibt.

Oscars 2019: Exklusive Einblicke in die Hollywood-Welt

Mit ProSieben kann man das Oscar-Feeling selbst miterleben. Steven Gätjen führt Interviews mit den Film-Stars, Annemarie Carpendale und Viviane Geppert begutachten die Outfits am roten Teppich. Und dieses Jahr gibt es zusätzliche, prominente Verstärkung: Bill Kaulitz, der Frontmann der Band "Tokio Hotel", wird am roten Teppich zu sehen sein.

Bill Kaulitz und sein Bruder Tom leben seit einigen Jahren in L.A. Der Neue am roten Teppich ist damit ein echter Hollywood-Experte. Das verspricht spannend zu werden!

Die 91. Oscar-Verleihung findet am 24.Februar im Dolby Theater in Los Angeles statt. Sei live dabei: Ab 23.55 Uhr "OSCAR 2019 - red.-Carpet live"

