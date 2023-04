Polizei-Einsatz bei Sänger Bill Kaulitz: "Ich bin total fertig"

Das Wichtigste in Kürze Bill Kaulitz fühlt sich in seinem eigenen Haus bedroht.

Ein Stalker bereitet Bill eine angsteinflößende Nacht.

Die Polizei musste anrücken.

Im Podcast berichtet Bill Kaulitz seinem Bruder Tom, wie er in der Nacht zuvor gestalkt wurde. Trotz Polizeieinsatz war es eine angsteinflößende Nacht.

Bill Kaulitz hat eine "wilde" Nacht

Bill Kaulitz (33) in großer Aufregung: Der "Tokio Hotel"-Sänger hat einen Stalker. Im gemeinsamen Podcast "Kaulitz Hills", mit seinem Zwillingsbruder Tom Kaulitz (33), erzählt Bill von der Horror-Nacht. Ein fremder Mann sei bei ihm die Straße immer wieder auf und ab gegangen. Er habe mehrfach in die Fenster von Bills Haus gelugt und sich schließlich demonstrativ vor die Haustür gesetzt. Bill bekam so eine Angst, dass er schließlich die Polizei rief.

Es wurde zu einer wilden Nacht, denn die Polizisten konnten den Mann nicht einfangen. Stattdessen kamen sie zu Bill ins Haus und befragten ihn. Als die Beamten dann wieder gingen, fühlte Bill sich immer noch unsicher. Ein Freund sei ihm dann zu Hilfe geeilt und habe den Unbekannten sogar noch gejagt.

Bill Kaulitz Wachhund ist verstorben

Bill Kaulitz ist geschockt von dem Vorfall. Umso mehr, weil ihn sein kürzlich verstorbener Hund Stitch normalerweise beschützt hätte. Ohne die Bulldogge fühle Bill sich sehr unsicher in seinem Haus. Tom ist natürlich besorgt um seinen Bruder. Zum Glück hat Bill so gute Freunde, die ihm zur Seite stehen.

Die Zwillingsbrüder Kaulitz leben beide in Los Angeles. Tom Kaulitz ist mit Supermodel Heidi Klum (49) verheiratet. Bill traute die beiden 2018 auf der italienischen Insel Capri. Für ihre Musik-Karriere pendeln Bill und Tom zwischen den USA und Europa. Denn die anderen "Tokio Hotel" Mitglieder leben nach wie vor in Deutschland.

2005 startete die Magdeburger Band mit dem Song "Durch den Monsun" durch. Im deutschsprachigen Raum landeten sie schnell auf Platz 1 der Charts, aber auch in anderen Ländern, wie Frankreich, erlebte "Tokio Hotel" kommerziellen Erfolg. Ihre zuletzt erfolgreichste Single "Melancholic Paradise" war der Titelsong der 14. Staffel von "Germany's Next Topmodel".