Diese Schauspielerinnen sind in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin" für die Oscar-Verleihung 2019 nominiert ...

Für einige Frauen in Hollywood ist der Oscar 2019 in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin" ab sofort zum Greifen nah.

Diese Schauspielerinnen wurden am 22. Januar 2019 offiziell in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin" nominiert:

Yalitza Aparicio

Glenn Close

Lady Gaga

Olivia Colman

Melissa McCarthy

Oscar Nominees 2019: Die Favoriten vor der Verkündung

Bevor die Oscar-Nominierungen 2019 offiziell bekannt gegeben wurden, wurde Glenn Close ("Die Frau des Nobelpreisträgers") als heiße Anwärterin für den Titel "Beste Hauptdarstellerin" gehandelt. Ein Indiz war ihr Sieg bei den Golden Globes 2019. Bei der Preisverleihung hatte sie Schauspiel-Kollegin Lady Gaga ("A Star Is Born") in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin" abgehängt.

Neben Lady Gaga galten außerdem Viola Davis ("Widows - Tödliche Witwen"), Olivia Colman ("The Favourite") und Melissa McCarthy ("Can You Forgive Me") als Favoritinnen für eine Nominierung bei den "Oscars 2019" in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin".

Gewinnerin der BAFTA-Awards

Wer wird wohl 2019 die Nase im Rennen um den Goldjungen vorne haben? Den Award der British Academy of Film and Television Arts (Bafta) für die beste Leistung als Schauspielerin erhielt die Schauspielerin Olivia Colman für ihre Rolle als Queen Anne in "The Favourite". Sie setzte sich damit unter anderem gegen starke Mitstreiterinnen wie die 71-jährige Glenn Close ("The Wife") und Lady Gaga ("A Star Is Born") durch. Glenn Close hatte für ihre Rolle in "The Wife"im Januar bereits einen Golden Globe erhalten. Wer letztendlich einen Oscar mit nach Hause nehmen wird, ist damit kaum vorherzusehen.

Welche Schauspielerin wird die strahlende Gewinnerin bei der legendären Preisverleihung sein?

Die Oscar-Verleihung 2019 findet am 24. Februar 2019 Dolby Theatre in Los Angeles statt.

Diese Filme und Schauspieler wurden ebenfalls für wichtige Oscar-Kategorien nominiert:

