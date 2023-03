Oscars® 2023: ProSieben-Moderator Steven Gätjen verrät seine Film-Favoriten und Highlights

Das Wichtigste in Kürze Am 12. März werden die Oscars® von der Academy of Motion Picture Arts and Sciences zum 95. Mal verliehen.

ProSieben-Moderator Steven Gätjen ist zum 21. Mal bei dem Event dabei und trifft die Crème de la Crème der Filmbranche am roten Teppich.

Vor der Verleihung verrät er, welche Filme er ganz weit vorne sieht und welchen Schauspieler:innen er die größten Siegchancen einräumt.

Bald heißt es endlich wieder: "And the Oscar goes to...". Am 12. März findet im Dolby Theatre in Los Angeles die 95. Verleihung der Oscars® statt. Unser Moderator Steven Gätjen ist dieses Jahr wieder vor Ort und berichtet für ProSieben live vom roten Teppich. Doch welche Filme und Schauspieler:innen sind seine Favoriten?

Steven Gätjen ist mittlerweile ein echter Stammgast bei der alljährlichen Oscars®-Verleihung. Dieses Jahr ist der gebürtige US-Amerikaner bereits zum 21. Mal bei dem Event des Jahres mit dabei. ProSieben überträgt das Event dieses Jahr in der Nacht vom 12. auf den 13. März zum 25. Mal in Folge - und alle Filmfans können bei uns live dabei sein.

Steven Gätjen im Interview

Wenige Tage vor dem großen Event spricht Steven mit uns darüber, welcher Film sein Favorit ist, welche Schauspieler:innen er weit vorne sieht und über seine ganz persönlichen Highlights bei den Oscars®.

Herr Gätjen, 2023 könnte bei den Oscars® ein erfolgreiches Jahr aus deutscher Sicht werden: Mit neun Nominierungen - so vielen wie noch nie - geht "Im Westen nichts Neues" als einer der Favoriten ins Rennen. Vor exakt 40 Jahren ging "Das Boot" mit sechs Nominierungen am Ende leer aus... Wie fällt Ihre Prognose aus?

"Erst einmal freue ich mich tierisch, dass das Team von "Im Westen nichts Neues" für diesen beeindruckenden Film auch international so viel Anerkennung bekommt. Es ist schön zu sehen, dass weltweit anerkannt wird, wieviel kreatives Talent es hierzulande gibt. Ich habe ein gutes Gefühl, dass "Im Westen nichts Neues" nicht nur durch die Nominierungen, sondern auch durch die Oscars®, die der Film gewinnen wird, Geschichte schreibt."

Im Clip: Spannende Fakten über Steven Gätjen, die fast niemand kennt

Bei den BAFTAs hat "Im Westen nichts Neues" bereits sieben Auszeichnungen eingeheimst, sogar in der Königskategorie "Bester Film" setzte er sich gegen "The Banshees of Inisherin", "Elvis", "Everything Everywhere All at Once" und "Tár" (alle ebenfalls bei den Oscars® nominiert) durch. Bei den Golden Globes hingegen ging der deutsche Beitrag leer aus. Kann "Im Westen nichts Neues" als erster deutscher Film einen Oscar® als bester Film gewinnen?

"Es ist spannend zu sehen, bei welchen Preisverleihungen "Im Westen nichts Neues" vor den Oscars® schon abräumen konnte, die sind ja auch meist ein Indikator dafür, wie gut die Chancen stehen. Die Oscars® haben da allerdings noch eine ganz eigene Dynamik. Ich glaube fest daran, dass "Im Westen nichts Neues" den Oscar® als bester fremdsprachiger Film bekommt, bei "Best Picture" ist es ein knappes Rennen. Da sind ja zehn Filme im Pott, unter anderem die Blockbuster-Könige der letzten zwölf Monate. Es wird auf jeden Fall spannend."

Es gibt in diesem Jahr scheinbar keinen "großen" US-Favoriten. Welche der nominierten Filme gehören zu Ihren persönlichen Favoriten und warum?

"Das stimmt. Obwohl mit "Top Gun – Maverick" und "Avatar - Way of water" in der Best-Picture-Kategorie die erfolgreichsten Filme des Jahres nominiert sind. Aber ich finde das ehrlich gesagt auch gut. Der Oscar® ist der größte Filmpreis der Welt und das bedeutet auch, dass man sich dem internationalen Markt öffnen muss und sollte. Und da kommt ja unfassbar toller Content her, siehe z. B. "Parasite". "The Banshees of Inisherin", "Everything Everywhere All at Once" und "Triangle of Sadness" sind meine Favoriten. Absolut unterschiedlich, aber alle mit einem tollen Gespür, neue und besondere Geschichten visuell großartig umzusetzen. Und das zeigt nur einen Bruchteil der Bandbreite des Kinos."

Austin Butler, Colin Farrell, Brendan Fraser, Paul Mescal, Bill Nighty, Cate Blanchett, Ana De Armas, Andrea Riseborough, Michelle Williams und Michelle Yeoh: Für wen schlägt Ihr Herz als beste:r Hauptdarsteller:in?

"Mein Herz schlägt für Colin Farrell. Wandelbar, charakterstark, emotional und genial als Schauspieler. Er hat es verdient, auch wenn ich mich freue, dass Brendan Fraser sein Comeback gibt. Bei den Frauen führt kein Weg an Cate Blanchett vorbei. Sie wird ihren dritten Oscar® gewinnen. Ihre Leistung in "Tár", auch wenn der Film nur ok war, ist atemraubend."

Die meisten Nominierungen (11) bekam die Science-Fiction-Komödie "Everything Everywhere All at Once" - der Film mit dem vermeintlich kleinsten Budget - zu Recht?

"Die Frage sollte eher lauten: Warum nicht? Es geht ja im Kino um das Geschichten erzählen und das Publikum in seinen Bann ziehen. Ein hohes Budget verspricht ja nicht immer eine tolle Geschichte bzw. kaschieren ja oft Special Effects und gigantische Actionsequenzen eine eher dünne Story. Innovation wie bei "Everything Everywhere All at Once" muss und sollte belohnt werden und allen Film- und Serienmacher:innen Mut machen, etwas zu riskieren. Sonst wird Kino und Serie in Zukunft langweilig."

Steveb Gätjen ist Stammgast am roten Teppich © ProSieben/Micah Smith

Ein weiterer Favorit, "The Banshees of Inisherin" (neun Nominierungen), befasst sich mit einer banalen, dennoch elementaren Frage: Wie beendet man eine Freundschaft? Was ist die Faszination dieses Films? Und wie beenden Sie eigentlich Freundschaften?

"Dieser Film hat mich umgehauen. Die Ruhe, die Langsamkeit, die Szenerie und vor allen Dingen der Cast. Was für ein grandioser, wunderbarer Film. Und genau deshalb begeistert er, weil er sich um etwas extrem Emotionales und Menschliches dreht und zeigt wie verworren, verkorkst und emotional wir Menschen sind. Freundschaften beendet habe ich ganz, ganz selten. In Freundschaften reibt man sich, vertraut sich und liebt sich. Da geht es nicht um Quantität, also wie häufig man sich sieht, sondern um Qualität. Ich habe das große Glück, einen wirklich unfassbar tollen Freundeskreis zu haben."

Mit "A House of Splinters" ist ein weiterer deutscher Beitrag in der Kategorie "Bester Dokumentarfilm" nominiert. Wie schätzen Sie die Chancen der herzergreifenden Doku über den Kriegsalltag in einem ostukrainischen Kinderheim ein?

"Das Thema und die Umsetzung sind herzzerreißend. Diese Kategorie ist aber auch sehr stark besetzt, mit "All That Breathes" und "All the Beauty and the Bloodshed". Der eine hat in Sundance und Cannes gewonnen, der andere in Venedig. Auch mit aktuellen und packenden Themen. Danke, dass es Filmemacher:innen gibt, die genau das tun: hingehen, wo es weh tut und zeigen, was sonst im Verborgenen bleiben würde."

Zum 25. Mal überträgt ProSieben die Oscars® in Folge, Sie stehen zum 21. Mal für ProSieben am Red Carpet. Was war Ihr schönstes oder lustigstes Erlebnis bislang?

"Ich bin sehr dankbar, dass mir ProSieben nach wie vor vertraut und mich nach L.A. schickt und auch, dass das Publikum immer so großartig mit mir mitfiebert. Ich genieße es jedes Mal in vollen Zügen und konzentriere mich auf die aktuelle Oscar-Verleihung. Alle Situationen, in denen es menschelt, live und unerwartet kommt: Judi Dench freut sich über eine Rose von mir, weil sie die immer von ihrem verstorbenen Mann geschenkt bekommen hat. Sandra Bullock verschlingt Gummibärchen, die ich ihr schenke. Mickey Rourke wird emotional, weil ich ihn auf eine Kette, auf der man einen Chihuahua sehen kann, anspreche. Brad Pitt unterbricht seinen Spurt in Richtung Oscar-Verleihung, um mit mir zu sprechen. Die nominierten Deutschen sind voller Vorfreude und Begeisterung und stecken mich damit an. Ich durfte schon tolle Situationen erleben."

