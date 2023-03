Oscars 2023: Diese Stars haben gestern die Trophäen verliehen

Das Wichtigste in Kürze Am 12. März 2023 fanden die 95. Oscar-Verleihung in Los Angeles statt.

Wir zeigen euch, wer dieses Jahr die Oscars an die Gewinner übergeben hat.

Am 12. März (13. März deutscher Zeit) hieß es wieder "And the Oscar goes to ...". Das waren die 16 sogenannten "Presenter". Wir verraten euch, wer dieses Jahr bei der Oscar-Verleihung auf der Bühne als Helfer mitwirken durfte.

Das waren die 16 "Presenter" der Oscars 2023

Die Stars bei den Oscars 2023 werden natürlich die Gewinner der diesjährigen Goldjungen sein, doch auch die sogenannten "Presenter" stehen im Scheinwerferlicht. Wie jedes Jahr steht neben den Nominierten noch unzählige andere Hollywood-Stars auf der Bühne im Dolby Theatre in Los Angeles und überreichen unter anderem die Trophäen. Die Oscar-Academy gab nun die 16 "Presenter" bekannt. Unter anderem werden Hollywood-Größen wie Glenn Close, Dwayne "The Rock" Johnson und Samuel L. Jackson in der Verleihung mitwirken. Weitere Stars auf der Bühne sind:

Riz Ahmed

Emily Blunt

Jennifer Connelly

Ariana DeBose

Michael B. Jordan

Troy Kotsur

Jonathan Majors

Melissa McCarthy

Janelle Monáe

Deepika Padukon

Questlove

Zoe Saldaña

Donnie Yen

So kannst du die Wiederholung der Oscars 2023 in der ProSieben Mediathek sehen

Ihr konntet die Oscars 2023 in der Nacht vom 12. auf den 13. März nicht live bei ProSieben verfolgen? Kein Problem! Sowohl der Red Carpet mit unser Moderator Steven Gätjen live vom roten Teppich in Los Angeles gibt es als Wiederholung in der ProSieben Mediathek als auch die Verleihung an sind. Außerdem werden heute, am 13. März um 17 Uhr in einem Red.-Spezial auf ProSieben noch einmal die größten Highlights der 95. Academy Awards gezeigt.

Auch interessant: Wolodymyr Selenskyj bekommt bei den Oscars 2023 erneut eine Absage für einen Video-Auftritt.

Das waren die Nominierungen in den wichtigsten Kategorien

Wer hat dieses Jahr n den wichtigen Kategorien "Bester Film", "Beste Hauptdarstellerin" und "Bester Hauptdarsteller" eine Chance einen Goldjungen zu ergattern? Das sind die Oscar-Nominierungen in den drei Kategorien:

Bester Film:

Im Westen Nichts Neues

Avatar 2: The Way of Water

The Banshees of Inisherin

Elvis

Everything Everywhere all at Once

The Fabelmans

Tár

Top Gun: Maverick

Triangle of Sadness

Die Aussprache

Beste Hauptdarstellerin:

Cate Blanchett (Tár)

Ana de Armas (Blonde)

Andrea Riseborough (To Leslie)

Michelle Williams

(The Fabelmans)

Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once)

Bester Hauptdarsteller:

Austin Butler (Elvis)

Colin Farrell (The Banshees of Inisherin)

Brendan Frase r (The Whale)

Paul Mescal (Aftersun)

Bill Nighy (Living)

Neben den oben genannten, wird der Preis auch noch in weiteren Kategorien verliehen. Hier findest du eine Liste mit den diesjährigen Nominierungen in allen Kategorien.

Deustcher Film "Im Westen Nichts Neues" ganze neun Mal nominiert

Dieses Jahr darf man besonders gespannt auf die Oscar-Verleihung sein, denn ein deutscher Film steht ganz hoch im Kurs der Buchmacher. "Im Westen Nichts Neues" ist für ganze neun Oscars nominiert, darunter die Kategorien Bester internationaler, Bester Film und Beste Kamera.

Sollte "Im Westen Nichts Neues" in der Kategorie "Bester Film" gewinnen, wäre es das erste mal für eine Produktion aus Deutschland jemals, den Preis in dieser Spitzenkategorie zu ergattern. Doch die Buchverfilmung, die auf dem gleichnamigen Roman von Erich Maria Remarque basiert, steht offenbar in der Gunst der Jury der Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Man darf also gespannt sein. Hier verraten wir euch, in welchen weitere Kategorien der deutsche Film noch nominiert wurde.

