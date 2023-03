Tragischer Tod vor den Oscars 2023: Sie erlebt die Academy Awards heute nicht mehr

In den wichtigsten drei Kategorien konnte Triangle of Sadness dieses Jahr Oscarnominierungen einheimsen. Ausgerechnet Hauptdarstellerin Charlbi Dean bekommt die Erfolge des Films nicht mehr mit - sie verstarb plötzlich im August 2022...

Das ist über Charlbi Deans plötzlichen Tod bekannt

Charlbi Dean Kriek erlag überraschend im Krankenhaus im August 2022 einer Blutvergiftung, wie ein Sprecher der New Yorker Gerichtsmedizin dem People-Magazin mitteilte. Die Gerichtsmediziner hätten als Todesursache eine baketerielle Sepsis eingetragen.

Der Auslöser der Sepsis sei die fehlende Milz der in Südafrika geborenen Schauspielerin gewesen. Die verlor sie 2008, als sie in einen schweren Autounfall verwickelt war, den sie nur haarscharf überlebte. Die Milz wirkt im Körper wie ein Filter für Blut und ist wichtig für die Immunabwehr. Ohne das Organ ist man anfälliger für Infektionen und in der Folge Blutvergiftungen.

Das bei ihr festgestellte Bakterium Capnocytophaga, dass die Sepsis auslöste, kommt eigentlich in den Mäulern von Hunden und Katzen vor. Durch zum Beispiel einen Biss kann das Bakterium übertragen werden. Für die Tiere ist es ungefährlich, beim Menschen können die Infektionen tödlich enden (besonders im Falle von Immunschwächen wie bei Charlbi Dean).

Ob Charlbi mit dem Speichel eines Hundes oder eine Katze in Berühung kam, ist unklar. Laut dem People-Magazin entwickelte sie erst milde Symptome, bis sie ihren Verlobten, das südafrikanische Model Luke Volker, darum bat, ins Krankenhaus gebracht zu werden. Kurz darauf verstarb sie.

Charlbi Dean wurde gerade einmal 32 Jahre alt - und stand am Anfang einer vielversprechenden Schauspielkarriere.

Triangle of Sadness: Filmerfolg ohne Hauptdarstellerin Charlbi

Charlbi war als Model schon etabliert und auf den Covern von rennommierten Modemagazinen wie Vogue zu sehen oder in Kampagnen für Designermarken wie Gucci oder Ralph Lauren. Als Schauspielerin ergatterte sie sich einige kleinere Rollen unter anderem in der Serie Black Lightning. In Triangle of Sadness war sie erstmals in einer Hauptrolle zu sehen.

Im Mai 2022 feierte Triangle of Sadness bei den Filmfestspielen von Cannes seine Premiere - und erntete direkt eine achtminütige Standing Ovation und gewann eine Goldene Palme im Hauptwettbewerb des Filmfests. Ein wahnsinniger Erfolg, den Charlbi noch miterlebte. Auf dem roten Teppich begeisterte sie mit ihrer Natürlichkeit und ihren Roben, die eine Mischung aus Old Hollywood und Moderne ausstrahlten. Sie wurde als der "Breakout Star" des prestigeträchtigen Filmevents gehandelt und Kritiker und Branchenkenner attestierten ihr eine vielversprechende Karriere.

Im Dezember 2022 gewann der Film die Auszeichnung als bester Film bei den Europäischen Filmpreisen, für die Oscars 2023 ist Triangle of Sadness in den Kategorien bester Film, bestes Originaldrehbuch und beste Regie nominiert. Erfolge, die Charlbi Dean schon nicht mehr miterlebte.