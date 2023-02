Süße Baby-Bilder: Paris Hilton zeigt ihren Sohn und verrät den Namen

Das Wichtigste in Kürze Paris Hilton ist vor wenigen Wochen zum ersten Mal Mutter geworden.

Sie und Ehemann Carter Reum haben jetzt erste Fotos von ihrem Baby geteilt.

Ihre Follower sind verzaubert vom jungen Familienglück.

Paris Hilton und Carter Reum sind im siebten Himmel – denn die beiden sind im Januar Eltern ihres ersten gemeinsamen Sohnes geworden. Nun gibt es auf Instagram erste Fotos von dem Paar mit ihrem Baby zu bestaunen. Erst kürzlich machte die Hotelerbin den Namen des Babys öffentlich: Phoenix Barron Hilton Reum.

Paris Hilton und ihr Ehemann Carter Reum könnten aktuell wohl kaum glücklicher sein. Die beiden sind vor kurzem Eltern eines kleinen Jungen geworden. Vor vier Wochen kam der kleine Mann per Leihmutter auf die Welt, seitdem genießt die Hotelerbin ihr Mamasein.

Wer ist eigentlich der Mann von Paris Hilton? Alle Infos über ihn und auch über ihre berühmten Ex-Lover siehst du um Clip

Paris Hilton verzaubert ihre Follower mit süßen Babybildern

In ihrem Podcast "This is Paris" verriet sie am 23. Februar auch, wie der kleine Junge heißt: "Er heißt Phoenix Barron Hilton." Ihr neues Familienglück präsentierte die Hotelerbin jetzt ihren Fans auf Instagram. Dort teilte die junge Mutter zwei Bilder. Auf einem der Fotos ist zu sehen, wie ihr Mann ihr einen Kuss auf die Stirn gibt. Paris selbst hält den kleinen Phoenix in den Armen, der ruhig auf ihrer Schulter schläft. Ein anderes Bild zeigt die Unternehmerin, wie sie ihrem Sohn einen liebevollen Kuss gibt. In der Aufnahme trägt Paris Hilton ein weißes Gewand, das zum weißen Strampler samt Mütze ihres kleinen Sohnes passt. "Baby Phoenix. Unsere ganze Welt", schrieb Hilton zu ihrem Post.

So reagieren ihre Fans auf die Bilder

Viele ihrer Follower zeigten sich verzaubert von den Fotos und schenkten unzählige Likes und rote Herzen. Mittlerweile hat der Post mehr als 1,8 Millionen Likes. Der offizielle Account der Hotelkette Hilton schrieb in die Kommentarspalte: "Oooh schaut euch unseren neuen CBO (chief baby officer) an".

Paris Hilton verrät: Deshalb haben wir uns für diesen Namen entschieden

Dass Paris den Namen einer Stadt für ihren Sohn ausgewählt hat, überrascht nicht. Doch es gibt noch einen weiteren Grund, der die Hotelerbin besonders überzeugt hat. "Wichtiger ist: Phoenix ist der Vogel, der verbrennt und sich dann aus der Asche erhebt, um wieder zu fliegen. Ich möchte, dass mein Sohn mit dem Wissen aufwächst, dass Katastrophen und Triumphe im Laufe unseres Lebens immer wiederkehren, und dass uns dies große Hoffnung für die Zukunft geben sollte."

Die Schwangerschaft hielt das Paar lange geheim. Selbst die engsten Familienmitglieder erfuhren erst kurz vor der Ankündigung bei Instagram von der Geburt. Paris Hilton und Carter Reum sind seit 2019 ein Paar. Nach zwei Jahren Beziehung hielt er um ihre Hand an. Im November 2021 folgte das Jawort. Doch bis die Hotelerbin den richtigen Mann an ihrer Seite gefunden hatte, dauerte es eine ganze Weile. Die 42-Jährige hat laut US-Weekly mindestens 15 Ex-Partner.