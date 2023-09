Patricia Blanco: DAS sagt sie zur neuen Beziehung ihres Ex-Freundes Andreas Ellermann

Vor einem Vierteljahr erst zerbrach die Liebe zwischen Reality-TV-Sternchen Patricia Blanco (51) und Selfmade-Millionär Andreas Ellermann (58) unter großem medialen Getöse. Ellermann scheint indes sein privates Glück aufs Neue gefunden zu haben. Was sagt die Roberto-Blanco-Tochter dazu?

Vier Jahre lang waren Patricia Blanco ("Adam sucht Eva", "Promis unter Palmen") und Entertainer und Millionär Andreas Ellermann liiert, was unter anderem auch in der SAT.1-Show "Promis privat" zu sehen war. Die Trennung wurde in den Medien breitgetreten Auch dass Ellermann geschäftlich mit Nadja Abd el Farrag (58) anbandelte, gefiel Blanco nicht sonderlich. Fans bangten nun: Wie würde die ungestüme Tochter von Schlagerstar Roberto Blanco (86) darauf reagieren, dass Andreas Ellermann wohl eine neue Freundin hat?

Andreas Ellermanns Neue ist viel jünger als Patricia Blanco

Wie "Bild" vermeldete, ist der ehemalige Radiomoderator Ellermann auf dem besten Weg, sein Herz neu zu verschenken. Er habe sich bereits mehrfach mit Ilka, einer 45-jährigen gebürtigen Dänin, in Hamburg getroffen, teilte mit ihr beim Zweitligakick seine HSV-Loge im Volksparkstadion, besuchte mit ihr die Gala zum 50-Travestie-Jubiläum des Erotik-Theaters "Pulverfass" auf der Reeperbahn und speise, so "Bild", "fast täglich mit ihm in seinem Luxushotel".



Ellermann räumte demnach ein: "Zu viel möchte ich nicht sagen, es ist alles noch ganz frisch. Wir genießen die gemeinsame Zeit, sind beide sehr glücklich." Auch der Umstand, dass seine Herzensdame aus Dänemark stammt, scheint den frisch Verliebten besonders zu freuen: "Mein Opa war auch Däne, ich bin also zu einem Viertel Däne, das passt doch super! Ich war viel in der Jugend bei meinem Opa in Brunsbüttelkoog, habe da meine Ferien verbracht. Ich habe so auch ein wenig Dänisch gelernt. 'Jeg elsker dig' heißt zum Beispiel 'Ich liebe dich'", erzählte er dem Boulevard-Blatt.

Breitseite von Naddel gegen Patricia Blanco

Was sagen nun die "anderen Damen" aus Ellermanns jüngster Vergangenheit. Ist böses Blut mit Patricia Blanco zu erwarten? Nicht doch. Patricias Management stellte gegenüber "Ippen.media" klar: "Patricia wünscht den beiden viel Glück."

Auch Nadja Abd el Farrag, die fälschlicherweise von vielen als neue Freundin von Ellermann vermutet worden war, sich dann aber "nur" als Geschäftsbeziehung in den Bereichen Gesang und Reality-TV entpuppte, wünscht ihrem Gönner Andreas nur das Beste. Gegenüber "Bild" sagte sie: "Ich freue mich, dass Andreas endlich wieder glücklich ist. Das bringt Ruhe in sein Leben." Eine kleine Breitseite gegen Patricvia Blanco konnte sich "Naddel" aber nicht verkneifen. "Endlich hat er mal eine vernünftige Frau mit Klasse an seiner Seite, die ihm guttut", wird sie von "Bild" zitiert.