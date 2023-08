Plant Herzogin Meghan jetzt ihre große Hollywood-Rückkehr? "Sie liebt es, berühmt zu sein"

Herzogin Meghan wurde durch ihre Rolle der Rachel Zane in der TV-Serie "Suits" berühmt. Als sie im Jahr 2018 Prinz Harry heiratete, war mit der Karriere vor der Kamera aber Schluss. Insider:innen sind sich jedoch sicher, dass die 42-Jährige nach ihrem Rückzug von den royalen Pflichten nun ihr großes Bühnen-Comeback plant.

Im November 2017 gab Herzogin Meghan schweren Herzens ihr "Suits"-Aus bekannt, da sie sich ihren Aufgaben als Mitglied der Royal Family widmen wollte. Im Jahr 2020 traten Prinz Harry und sie aber von ihren royalen Pflichten zurück und bauten sich in den USA ein neues Leben auf.

Herzogin Meghan hält an Karriere-Plänen fest

Die Öffentlichkeit ist auch nach ihrem Rückzug weiterhin stark an dem Leben des Ehepaars interessiert. Doch auch wenn die Sussexes in den vergangenen Monaten für viele negative Schlagzeilen gesorgt hatten, wolle Meghan Insider:innen zufolge nicht aufgeben.

Wie "Page Six" jetzt berichtet, soll sie aktuell an ihrem großen Comeback arbeiten. Im Zuge dessen wurde unter dem Usernamen "meghan" offenbar bereits ein neuer Instagram-Account für die Herzogin von Sussex erstellt, der zwar bereits 76.000 Follower hat, aber noch keinen einzigen Beitrag.

Zudem plaudert ein:e Insider:in gegenüber dem Magazin aus, dass sich die 42-Jährige angeblich nicht mehr absichtlich vor den Paparazzi versteckt:

Meghan sucht nicht nach Gelegenheiten, um fotografiert zu werden, aber sie hat erkannt, dass sie ihr Leben leben muss und keine der Kameras verschwinden wird. Insider, , 2023

Und tatsächlich zeigt sich Meghan in den vergangenen Wochen immer nahbarer: So sah sie sich im Kino den "Barbie"-Film an, besuchte ein Taylor-Swift-Konzert und genoss einen entspannten Lunch mit ihren Freundinnen. Doch warum zeigt sich die 42-Jährige plötzlich wieder so viel in der Öffentlichkeit?

Eine Quelle ist sich sicher, die Gründe dafür zu kennen:

Sie liebt es, berühmt zu sein. Insider, , 2023

Steht Meghan bald wieder vor der Kamera?

Doch wie könnte Meghans Comeback aussehen? Einige Insider:innen vermuten, dass sie ähnlich wie Gwyneth Paltrow mit ihrer Marke Goop ein eigenes Unternehmen plant.

Andere sind wiederum davon überzeugt, dass sie ihren alten Blog "The Tig" wieder ins Leben rufen wird. Ob sie zudem wohl wieder als Schauspielerin vor der Kamera stehen wird? Ein:e Informant:in ist sich jedenfalls sicher:

Ich denke, es wird überraschend sein und es wird nichts sein, was alle erwarten. Insider, , 2023

Prinz Harry meidet zu viel Rampenlicht

Seit seinem Rückzug von den royalen Pflichten hält sich Prinz Harry eher bedeckt. Er besucht zwar regelmäßig Events, will seine Privatsphäre und die seiner Kinder aber vor der Öffentlichkeit schützen. Was er wohl von den angeblichen Karriereplänen seiner Ehefrau hält? Wie "Page Six" berichtet, könnten ihre Pläne bei ihm auf Widerstand stoßen.