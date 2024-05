Reality-Star Claudia Obert wünscht sich für ihren Freund Max eine "besondere junge Frau"

Claudia Obert (62) und Max Suhr (25) führen eine außergewöhnliche Liebesbeziehung. "Wir haben so eine enge Bindung", erklärte die Selfmade-Millionärin in einem Interview. Oberste Priorität ist, sich Freiraum zu geben - auch in Liebesdingen: Beide dürften sich gern auch mal anderweitig verlieben.

Auch ohne ihre "Maxmaus", mit der sie seit 2022 glücklich liiert ist, war Claudia Obert eine Ausnahmeerscheinung. Das bewies sie in zahlreichen Reality-TV-Formaten von "Promi Big Brother" (2017) über "Promis unter Palmen" (2020) bis "Kampf der Realitystars" (2021). Immer umwehte sie eine Aura aus Schlagfertigkeit, Alkoholaromen und Lust auf Männer. Daran hat sich auch nichts geändert, seit sie mit dem 37 Jahre jüngeren Hamburger Max verbandelt ist. Das bewiesen beide, als sie 2023 das "Sommerhaus der Stars" aufmischten und durch ungezwungene Liebeleien Aufsehen erregten.

Im Clip: Claudia Oberts Freund darf auch andere Frauen haben

Das Freigeist-Prinzip gilt auch in der Love-Story des Paares: "Ich würde ihm nichts mehr wünschen, als dass er sich in irgendeine besondere junge Frau verliebt", offenbarte Obert jetzt in einem RTL-Interview.

Kann Claudia Obert im Bett noch was dazulernen?

Gegenüber dem Sender erklärte Obert den verdutzten Moderatoren das Geheimnis ihrer Liebe. Sie beruhe auf Vertrauen und dem Gewähren von Freiräumen. "Wenn ich mich mit 'nem anderen treffe, dann sagt Max: 'Hoffentlich amüsierst du dich gut'", erklärte Obert. Er habe auch schon mal "im Spaß" gesagt: "Du kannst ruhig noch mal was dazulernen im Bett."

Ob sie sich mit einem anderen amüsiert oder er mit einer anderen, Obert ist sich sicher:

Das wird nichts an unserer Liebe ändern. Claudia Obert, Mai 2024

Claudia Obert schließt Hochzeit aus

Nur eins wird sich der gute Max, wenn er es denn plant, abschminken müssen: eine Hochzeit. Vor zwei Jahren hielten beide eine baldige Hochzeit noch für möglich. Die hat Obert nun im RTL-Interview mehr oder weniger ausgeschlossen. Aber nicht wegen mangelnden Vertrauens oder Bindungsangst. Ihr Argument: "Wenn ich hätte heiraten wollen, wäre ich längst verheiratet. Aber: Ich will nicht noch mehr Formular-Krieg. Wenn ich was hasse wie einen Eimer Schmierseife, dann sind es Formulare."

Außerdem hält sie vom "Ewigkeitsanspruch" und dem "Exklusivitätsanspruch" der Ehe wenig. Obert: "Von wegen 'Das ist mein Mann'. Das ist so, wie wenn da ein Ameisenhaufen ist und ich sage 'Das sind meine Ameisen'. Ich kann doch niemanden anbinden."