Rihanna und A$AP Rocky: Super süßes Baby-Foto von ihrem jüngsten Sohn Riot Rose!

Im Februar verkündete Rihanna während der Halftime-Show beim Superbowl, dass sie zusammen mit ihrem Partner A$AP Rocky wieder Nachwuchs erwartet. Nach der Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft setzte die Musikerin ihren Babybauch regelmäßig auf Events und roten Teppichen in Szene. Im August war es wohl endlich so weit: Rihanna ist zum zweiten Mal Mutter geworden! Knapp einen Monat später kamen Details über den Babynamen ans Licht, doch Bilder von ihrem Nachwuchs wollte das Hollywood-Paar noch nicht teilen - bis jetzt.

Erste Bilder von Rihannas neugeborenen Baby

Bisher teilte das Hollywood-Pärchen noch keine Fotos von ihrem zweiten Baby. Nun stellten sie jedoch der Öffentlichkeit zum ersten Mal ihren neugeborenen Sohn Riot Rose Mayers vor. Die vierköpfige Familie posierte für ein Familienshooting und ließ sich von Modefotograf Miles Diggs, auch bekannt als Diggzy, ablichten.

Der Fotograf veröffentlichte nun - zur Freude aller Fans - die ersten Bilder des Shootings. Darauf zu sehen: Baby Riot im rosa Overall, gehalten von Papa A$AP. Dieser und Mama Rihanna posieren dabei lässig vor einem SUV, während sein älterer Bruder RZA davor steht. In der Caption schreibt Diggzy übersetzt "Es ist eine FAMILIEN-Angelegenheit! Willkommen auf der Welt Riot Rose". Rihanna antwortet kurz darauf in den Kommentaren mit "The Mayers Boyz" (dt.: "Die Mayers Jungs").

Auf DIESEN Namen hört Rihannas Baby

In der Geburtsurkunde, die dem Magazin "The Blast" vorliegt, werden nun neue Details über Rihannas jüngsten Nachwuchs enthüllt. Zunächst war unklar, ob sie einen Jungen oder ein Mädchen bekommen hat, doch aus der Geburtsurkunde geht hervor, dass sie einen weiteren Sohn zur Welt gebracht hat. Auch der Name des Babys liegt dem Magazin vor. So soll der Kleine auf den Namen Riot Rose Mayers hören. Weder Rihanna noch ihr Partner A$AP Rocky bestätigten bisher aber, dass ihr Sohn wirklich diesen Namen trägt.

Bericht enthüllt Details über Rihannas Baby

In einem Bericht von "TMZ" wurden Ende August neue Details über Rihannas Nachwuchs bekannt. Nachdem zuvor berichtet wurde, dass sie ein Mädchen bekommen hat, heißt es nun, dass sie angeblich einen Jungen zur Welt gebracht haben soll. Bereits am 3. August soll der Kleine das Licht der Welt erblickt haben. Auch Infos über den Namen des Babys kommen jetzt ans Licht. So soll der Name des Jungen angeblich mit dem Buchstaben "R" beginnen.

Gegenüber "People" plauderte ein Insider zudem aus, dass es womöglich das letzte Kind für RiRi und ihren Partner A$AP Rocky sein könnte. Laut der Quelle habe die Sängerin das Gefühl, "dass ihre Familie nun komplett" sei.

So glücklich zeigt sich A$AP Rocky nach der Geburt

Nach der Geburt wurde A$AP Rocky bereits erstmals wieder in der Öffentlichkeit gesichtet. Mitte August lichteten Paparazzi ihn auf dem Weg zu einem Studio in Los Angeles ab. Auf den Bildern, die ihn im Auto zeigten, lächelte der frisch gebackene Vater überglücklich und wirkte sichtlich zufrieden.

Offenbar scheint der Rapper seinen neuen Familienalltag aktuell also sehr zu genießen.

Rihanna soll wieder im Mutterglück schweben

Wie das US-Magazin "Media Takeout" Mitte August unter Berufung auf mehrere Personen, die Rihanna und A$AP Rocky nahestehen, berichtete, soll die 35-Jährige ihr zweites Kind geboren haben. Nach ihrem Sohn RZA soll sie angeblich ein Mädchen zur Welt gebracht haben.

Den Insidern zufolge gehe es der Sängerin und dem Baby gut. Die Familie soll aktuell die Kennenlernzeit in ihrem Haus in Los Angeles genießen und sich von der Geburt erholen.

Den Namen ihres ersten Sohnes RZA hielt das Paar ein ganzes Jahr lang geheim. Erst als die Geburtsurkunde an die Öffentlichkeit gelangte, gaben RiRi und A$AP Rocky offiziell den Namen ihres Babys bekannt.