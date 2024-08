Sarah Knappik: So anders sah sie früher bei GNTM aus

Seit 16 Jahren ist Sarah Knappik (37) fester Bestandteil des Reality-TV. Derzeit macht sie in "Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden" die südafrikanische Wildnis unsicher. Ihre Karriere brachte Heidi Klum 2008 mit "Germany's Next Topmodel" ins Rollen. Unglaublich! So anders sah sie noch 2008 aus.

Die "Klasse von 2008" eine ganz besondere, denn da warfen bei "Germany's Next Topmodel" große Ereignisse ihren Schatten voraus, ohne dass es jemand ahnen konnte. Denn unter den 18.217 Frauen und Mädchen, die sich damals für die dritte Staffel bewarben und den 30, die es in die erste Sendung auf ProSieben schafften, waren gleich drei, die in den Folgejahren Reality-TV-Geschichte schrieben. Gisele Oppermann (36) wurde damals GNTM-Sechste, Sarah Knappik belegte Platz acht und Gina-Lisa Lohfink (37) wurde Zwölfte.

In den Jahren danach machte keine von ihnen als Model Superkarriere, aber alle drei starteten dafür aber im Reality-TV durch. Alle nahmen später am "Dschungelcamp" teil. Keine belegte einen besseren als den achten Platz. Aber Sarah Knappik, die sich damals bei GNTM mit Gina-Lisa einen Zickenkrieg lieferte, ist die einzige des GNTM-Trios von einst, das sich den Titel "Dschungel-Legende" erwarb. Als solche kämpft sie gerade in Südafrika um den Thron der "Dschungel-Exen" und um 100.000 Euro.

Sarah Knappik hat sich seit ihrer GNTM-Teilnahme stark verändert. Hier siehst du sie im Jahr 2010. © picture alliance / E54 | Detlef Zmeck

Sarah "Dingens": Ihre Sprüche wurden Kult

Zwei Dinge muss man Sarah Knappik lassen: Sie hatte 2010 die Dschungel-Camper:innen genervt wie kaum eine zuvor. Und: Ihre Sprüche wurden wirklich legendär. "Das war die schwerste Dschungelprüfung von allen! Von den bisherigen, den jetzigen und denen, die kommen!", "An meinem Körper ist hundert Prozent alles umsonst!" oder "My air was away!", alles O-Töne, die für die Zuschauer:innen für beste Unterhaltung sorgten - für die Camp-Insassen allerdings für Haare raufen und Schweißausbrüche.

Sarahs sehr eigenwillige, eigensinnige und uneinsichtige Art führte zu etwas noch nie Dagewesenem: Die Camp-Kolleg:innen baten sie flehentlich (Mathieu Carrière barmte auf seinen Knien!), sie möge doch das Camp verlassen. Sie ging tatsächlich. Heute sagt sie: "Das war schon Mobbing." Der einzige, der damals zu ihr hielt, wurde Dschungelkönig: Peer Kusmagk.

Jetzt traute sich Sarah tatsächlich wieder zurück ans Lagerfeuer mit Bohnen und Reis, nervigem Getier und Plumpsklo - noch ein Spruch von damals: "Ich habe vor nichts Angst, nur vor dem Klo!". "Ich bin ruhiger geworden", sagte sie beim Auftakt. Und auch sonst hat sich eine Menge verändert.

Sarah Knappik wurde zur festen Größe im Reality-TV

Sarah kam in Nordhessen zur Welt und wuchs dann im Kohlenpott, in Bochum, auf. Dort machte sie auch Abitur und begann eine Ausbildung zur Werbekauffrau, die sie aber abbrach. Sie bewarb sich lieber bei GNTM. Platz acht brachte ihr einen Werbevertrag und Jobs, unter anderem Kampagnen für Nintendo und den Fußballverein ihrer Heimatstadt, den VfL Bochum. Aber das Modelgeschäft lief nicht so gut. Stattdessen entdeckte sie das Reality-TV für sich - und umgekehrt.

Seit 2009 ("Das perfekte Promi-Dinner") stand Sarah fast in jedem Jahr mindestens einmal für ein Reality-Format vor der Kamera. Ob "Das Model und der Freak" (2011), "Wild Girls - Auf High Heels durch Afrika" (2013), "Promi Big Brother" (2017) oder "Kampf der Realitystars" (2023) - Sarah Knappik war überall dabei. Sie brachte es sogar auf zwei Gastauftritte in zwei Teilen der Kinofilmreihe "Sharknado". Beim Einzug ins Dschungelcamp der Legenden sagte sie:

Ich werde immer wieder aus der Kiste geholt. Ich bin der Oldtimer des Reality-TV. Sarah Knappik, August 2024

Ihre Tochter Marly veränderte Sarah Knappik

Im April 2021 wurde Sarah Knappik Mutter. Und was ihr Kind angeht, hat sie gelernt. Sie, die früher fast täglich in der Regenbogenpresse präsent war, hält ihre Tochter konsequent aus dem Rampenlicht heraus. Sie zeigte noch nie das Gesicht ihres Kindes, lediglich den Namen verriet sie: Marly.

Das ist vielleicht die krasseste Entwicklung und Veränderung von Sarah K., die der Dschungel-Moderator Dirk Bach damals wegen ihrer mit der hektisch-hibbeligen Art einhergehenden Wortfindungsstörungen als "Sarah Dingens" titulierte. Sie hat ihre Prioritäten verschoben. Sie ist erwachsen geworden. Wenige Monate nach der Geburt von Marly schrieb Sarah auf Instagram: "Ach Baby Marly, ich werde deine heile Welt beschützen wie eine Löwin, damit du immer lachst. Ich werde da sein, wenn du irgendwann erwachst und erkennst, dass diese Welt weint und du dann beginnst, für das Lachen dieser Welt zu kämpfen."

Sarah Knappik spricht über ihr Gewicht

Natürlich hat sich der einstige superdünne Schlaks auch optisch verändert. Der TV-Star hat vor etwa drei Jahren eine Tochter zur Welt gebracht. Die Schwangerschaft hat bei der einst schlanken Sarah Knappik jedoch Spuren hinterlassen. Bei "Kampf der Realitystars" 2023 sagte sie: "Ich war schwanger und habe mich körperlich verändert: Ich habe 20 Kilo zugenommen – und das ist okay. Ich bin so, wie ich bin." Viele Frauen kämpfen nach einer Schwangerschaft damit, dass sich der Stoffwechsel nicht wieder vollständig einstellt. Trotz gesunder Ernährung nehmen sie oft schlechter ab. Ob dies auch bei Sarah Knappik der Fall ist, verrät sie nicht. "Ich würde gerne wieder attraktiv aussehen", wünscht sich der TV-Star.