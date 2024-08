Schock für Amira Pocher: Die Moderatorin hatte einen Auto-Unfall

Anzeige

In ihrem Podcast "Liebes Leben" spricht die TV-Moderatorin mit ihrem Bruder Hima ganz offen über all das, was sie gerade bewegt. In der neuen Folge thematisieren sie nicht nur das Attentat auf Donald Trump, sondern reden auch über ihr Privatleben. "Ich hatte einen Autounfall", gesteht Amira.

Amira: "Das hat ordentlich geknallt"

Doch wie kam es dazu? Sie sei diejenige gewesen, die den Unfall verursacht habe. Sie sei von der Arbeit gekommen und habe in eine Straße abbiegen wollen, als eine Frau plötzlich auf die Straße trat (obwohl Amiras Ampel Grün zeigte) und diese überqueren wollte. Die Frau sei daraufhin stehen geblieben und habe Amira mit den Händen signalisiert, dass sie anhalten solle. Die Podcasterin habe ihr daraufhin durch das geöffnete Fenster die Meinung gegeigt. Die Passantin zeigte jedoch kein Verständnis. Amira sei langsam weitergefahren, habe sich noch mal nach der Frau umgedreht - und schon passierte es! Die 31-Jährige fuhr dem Auto vor ihr hinten drauf. "Das hat ordentlich geknallt", erinnert sich Amira in ihrem Podcast.

Etwas Schlimmes sei - bis auf den Schaden an beiden Autos - zum Glück nicht passiert. Amira habe sich sofort bei dem Fahrer entschuldigt und die Polizei gerufen. Wie hoch der Schaden ist, gab sie jedoch nicht preis.

"Das ist nicht die erste Delle"

Tatsächlich ist es nicht der erste Schaden an Amiras Auto. "Das ist nicht die erste Delle, die du da reinmachst", verrät Hima. Und tatsächlich: Einige Zeit vor dem Unfall sei Amira in ein halb offenes Garagentor gefahren. "Egal, es sind alles nur materielle Dinge", lautet ihr Fazit.