Attentat in den USA: Trump bei Auftritt angeschossen

Vor 15 Minuten

Das ist bislang über den mutmaßlichen Schützen bekannt

Der mutmaßliche Schütze war Thomas Matthew C. (20) aus Bethel Park, Pennsylvania, wie das FBI berichtet. Er ist offenbar ein eingetragener Republikaner. Das geht aus dem Wählerverzeichnis des Bundesstaates Pennsylvania hervor. Bei dem Attentat gab er der "New York Times" zufolge acht Schüsse ab. Einer davon traf Donald Trump am Ohr. Ein Zuschauer wurde getötet, zwei weitere verletzt.