Sexy Bikini-Bild: SO begeistert Verona Pooth ihre Instagram-Fans

Das Wichtigste in Kürze Verona Pooth wurde als Moderatorin, Sängerin und Model berühmt.

Am 30. April wurde sie 55 Jahre alt. Zu diesem Anlass teilt die gebürtige Bolivianerin ein sexy Bikinifoto bei Instagram. Alle Infos dazu erfährst du hier.

Verona Pooth ist ein echtes Multitalent. Egal ob als TV-Moderatorin, Sängerin, Schauspielerin oder Unternehmerin - die gebürtige Bolivianerin ist schon seit Jahren sehr erfolgreich. Am 30. April stand nun ein ganz besonderes Ereignis für sie an: ihr Geburtstag. Dass sie mit ihren 55 Jahren immer noch in Topform ist, beweist Verona Pooth jetzt bei Instagram.

Verona Pooth zeigt sich sexy bei Instagram

Auf ihrem Instagram-Account teilt die Moderatorin anlässlich ihres 55. Geburtstags nun einen Schnappschuss, auf dem sie sich von ihrer sexy Seite zeigt. Auf dem Bild trägt Verona Pooth einen schwarzen Badeanzug mit mehreren Cut-outs und lehnt dabei lässig vor einer gläsernen Wand. Ihr Look wird von rot lackierten Fingernägeln und lockigen Haaren abgerundet. Lasziv blickt sie dabei in die Kamera und fühlt sich offensichtlich sehr wohl in ihrer Haut. Kein Wunder, denn die 55 Jahre sieht man ihr überhaupt nicht an. Zu ihrem sexy Schnappschuss schreibt die gebürtige Brasilianerin lediglich: "Es ist mein Geburtstag."

So reagieren die Fans auf Verona Pooths sexy Foto

Bei Verona Pooths Fangemeinde kommt das Posting natürlich super an. Der Beitrag hat mittlerweile (Stand: 2. Mai 2023, 14:14 Uhr) über 16.177 Likes und in den Kommentaren melden sich zahlreiche Promi-Kolleg:innen und Follower:innen zu Wort, um der Schönheit zum Geburtstag zu gratulieren. "Happy Birthday, Verona", schreibt beispielsweise Moderator Jochen Schropp. Moderatorin Annett Möller schwärmt zudem: "Ahhh wunderbar! Du wirst mit dem Alter noch schöner! Wie geht das nur? Alles, alles Liebe."

Einige User:innen vermuten allerdings in den Kommentaren, dass Verona Pooth bei ihrem Bild mit etwas Photoshop nachgeholfen haben könnte.

Verona Pooth feiert ihren Geburtstag ausgelassen in Dubai

Ihren 55. Geburtstag schien Verona Pooth in vollen Zügen zu genießen. Sie verbrachte ihren Ehrentag zusammen mit einigen Freunden und ihrem Ehemann Franjo Pooth, mit dem sie seit 2005 verheiratet ist, in der Wüstenmetropole Dubai. An den Feierlichkeiten ließ sie ihre Community in ihrer Instagram-Story teilhaben. Dabei teilte sie einige Aufnahmen von einem luxuriösen Abendessen - Dinner-Performance inklusive. Franjo trug zu Ehren seiner Ehefrau sogar ein Schuld um den Hals mit der Aufschrift "Happy Birthday, Verona."

