Shirin David: Hat die "The Voice"-Coachin einen Partner?

Shirin David hat es auf der Karriereleiter ganz nach oben geschafft. 2014 startete sie zunächst als YouTuberin, mittlerweile ist sie eine der erfolgreichsten Musikerinnen Deutschlands. Aktuell sitzt sie neben Bill und Tom Kaulitz, Ronan Keating und Giovanni Zarrella in der "The Voice of Germany"-Jury. Doch was ist eigentlich über Shirins Privatleben bekannt? Ob die Musikerin einen Freund hat, erfährst du hier.

Hat Shirin David einen Partner?

Nach der Trennung von ihrem Ex-Freund Chris Manazidis im Jahr 2016 stellte Shirin David ihren Fans keinen neuen Partner mehr vor. Zwar kamen in den vergangenen Jahren immer wieder Gerüchte über mögliche Liebschaften auf, bestätigt wurden die Spekulationen jedoch nie. Die Musikerin achtet stets bedacht darauf, nur wenig über ihr Privatleben preiszugeben. Es ist demnach nicht bekannt, ob Shirin David aktuell Single oder vergeben ist.

Da die 28-Jährige ihr Liebesleben strikt aus der Öffentlichkeit raushält, waren viele Fans umso überraschter, als sie im vergangenen April in einer Instagram-Story plötzlich ganz offen darüber sprach, was ihr persönlicher Mr. Right für Qualitäten mitbringen sollte. Der perfekte Partner sollte laut Shirin "elegant", "charmant" und eine "geile Sau" sein. Zudem sei es ihr wichtig, dass er "interessiert an Kunst jeglicher Art" sei und "genau so viel oder mehr als ich (wegen Männer-Ego)" verdient.

Doch die 28-Jährige ging sogar noch einen Schritt weiter und verriet in ihrer Instagram-Story, dass es auch im Schlafzimmer mit ihrem Traummann passen muss. So stellte sie in ihrer Story klar:

Wenn er nicht dreimal die Nacht kann, tschüss. Shirin David, , 2023

Shirin David: Von der YouTuberin zur erfolgreichen Entertainerin

Beruflich könnte es für Shirin David aktuell jedenfalls kaum besser laufen. Nachdem sie im Jahr 2014 ihre YouTube-Karriere gestartet und mit berühmten Influencern wie Simon Desue zusammengearbeitet hatte, mauserte sie sich in den vergangenen Jahren zu einer der erfolgreichsten Musikerinnen Deutschlands.

Nach dem Erscheinen ihres ersten Songs "Du liebst mich nicht", den sie zusammen mit Ado Kojo 2015 veröffentlichte, saß sie 2017 in der DSDS-Jury. 2019 ging es mit dem Erscheinen ihres Debütalbums Supersize für Shirin David dann ganz nach oben: Das Album erreichte Platz eins der deutschen Albumcharts und die gebürtige Hamburgerin wurde schnell zum gefeierten Star. Danach folgten zahlreiche weitere Songs mit namhaften Künstler:innen. So arbeitete sie unter anderem bereits mit Kitty Kat, Luciano, Haftbefehl und Shindy zusammen.

2021 folgte mit Bitches brauchen Rap nicht nur ihr zweites Studioalbum, sie brachte auch ihre eigene Eistee-Marke namens "DirTea" heraus, die bei Shirins Community auch heute noch großen Anklang findet.

Und auch aktuell könnte ihr Terminkalender wohl kaum voller sein: Momentan sitzt Shirin David in der "The Voice of Germany"-Jury und bereitet sich zudem auf ihre erste eigene Tour vor, die im Herbst 2023 stattfindet. Ob da überhaupt noch Zeit für die große Liebe bleibt?