Shirin David packt aus: Dieser Hollywood-Star schickte ihr Feuer-Emojis auf Instagram

Shirin David ist auf Instagram sehr aktiv. Dort kriegt sie auch immer mal wieder Anmachen von Männern zugeschickt. In ihrer neuen Podcast-Folge erzählt sie nun, wer ihr bisher berühmtester Flirt war.

Shirin David wurde vom "Sexiest Man Alive" auf Instagram angebaggert

Shirin David (28) erzählt in der neuen Folge ihres Podcasts "DirTea Talk" welcher Hollywood-Star bei ihr in die DMs geslided sei. Damit ist das persönliche Anschreiben bei Instagram gemeint, obwohl man vorher keinen Kontakt zu dem Menschen hatte. Kein Geringerer als der Hollywood-Schauspieler Michael B. Jordan (36) habe die deutsche Musikerin und Entertainerin auf diesem Wege angebaggert. Diese Info gibt die "The Voice of Germany"-Coachin in Podcast preis, nachdem ihr berühmter Gast eine eigene Bombe platzen ließ.

Shirin David hatte nämlich die Schweizer Fußballerin Alisha Lehmann (24) zu Gast in ihrem Podcast. Dort fragte sie die Profisportlerin, wer denn schonmal als bekannte Person in ihre DMs geslidet sei. Die Antwort ist einer der bekanntesten US-amerikanischen Rapper: Drake (36). Das versetzt Shirin David zunächst einmal in Schnappatmung. Doch dann muss sie nachziehen und erzählt von ihrem überraschenden Flirtversuch eines Hollywood-Stars. "Bei mir war es Michael B. Jordan", platzt es aus ihr heraus. Aber Shirin David hat auch gleich was zu meckern, denn der Marvel-Schauspieler schickte ihr einfach nur Feuer-Emojis. "Warum die Feuer-Emojis?", fragt die Rapperin sichtlich verblüfft.

Shirin David will einen eleganten und charmanten Mann an ihrer Seite

Michael B. Jordan konnte mit seiner etwas simplen Flirtattacke also nicht bei Shirin David landen. Und das, obwohl er 2020 vom "People"-Magazin zum "Sexiest Man Alive" erklärt worden war. In einer Instagram-Fragerunde hatte Shirin David erst vor Kurzem erzählt, was sie sich von ihrem idealen Mann wünsche.

Elegant, charmant, gute Etikette und keine Komplexe. Shirin David , 2023

Das sei aber noch nicht alles. Wichtig ist auch, dass der Mann mehrmals in der Nacht mit ihr Intimitäten austauschen könne. Shirin David hat also eine klare Vorstellung davon, wie der Mann an ihrer Seite sein soll. Und einfach nur Feuer-Emojis als Anmache schicken, das reicht ihr auf gar keinen Fall.