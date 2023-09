So reagiert Amira Pocher auf die emotionalen Zeilen von Oliver: "Musste erstmal klarkommen"

Amira Pocher feierte am Donnerstag, den 28. September, ihren 31. Geburtstag. Auf Instagram widmete Oliver Pocher seiner Ex zu diesem Anlass emotionale Zeilen und gab dabei zu, "als Ehepartner versagt" zu haben. Jetzt spricht Amira erstmals über das Posting. Was hält sie davon?

Anzeige

So emotional gratulierte Oliver Pocher seiner Ex zum Geburtstag

Anlässlich ihres 31. Geburtstages richtete Oliver Pocher am Donnerstag rührende Worte an seine Noch-Ehefrau Amira. Er teilte eine ganze Reihe von Fotos, auf denen das einstige Traumpaar total vertraut zu sehen ist. Zwei Bilder zeigen die beiden am Tag ihrer Hochzeit, auf einem weiteren Schnappschuss hält die 31-Jährige eines der gemeinsamen Kinder im Arm.

In der Bildunterschrift darunter zeigte sich der Comedian ungewohnt emotional. "Ich habe es im letzten Jahr leider nicht geschafft, dir das zu geben, was du dir von mir erhofft hast. Irgendwann ist der Punkt gekommen, an dem du keine Liebe mehr für mich empfunden hast, wo das Glück der Familie, Gesundheit und ein erfüllter Job nicht mehr reichte, um dich glücklich zu machen", schrieb er.

Weiter gab Olli ganz ehrlich zu:

Da habe ich als Ehepartner versagt. Oliver Pocher, , 2023

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

Das sagt Amira Pocher zu Olivers Geburtstagsbrief

In der neuen Podcastfolge ihres gemeinsamen Podcasts "Die Pochers!" reagierte Amira Pocher nun erstmals auf die emotionalen Worte ihres Noch-Ehemannes. Zu Beginn der Episode erzählte sie von ihrem Geburtstag. "Ich konnte nicht lange schlafen", gab sie ehrlich zu. Schon um kurz nach sieben Uhr morgens sei Amira wach gewesen - und das, obwohl sie eigentlich ausschlafen hätte können.

Danach kam sie auf Olis rührenden Geburtstagspost zu sprechen:

Dann habe ich auch noch sehr, sehr schöne, emotionale Zeilen gelesen von dir und musste dann erstmal ... ja. Klarkommen. Also, so viel dazu. Amira Pocher, , 2023

Der 45-Jährige sagte in der Podcastfolge nichts weiter zu seinem emotionalen Geburstagsposting, stattdessen wechselte er schnell das Thema. "Gerade gab es ja noch eine Überraschung, wenn ich das richtig mitbekommen habe", teaserte er an. Und tatsächlich: Amira hat von ihrer Familie zum Geburtstag eine Katze geschenkt bekommen! Damit schien sie überhaupt nicht gerechnet zu haben. "Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll", gab die gebürtige Österreicherin ehrlich zu.