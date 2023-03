Das Wichtigste in Kürze Stefanie Heinzmann saß in der zweiten Staffel der schweizerischen Talentshow "StadtLandTalent" in der Jury.

Im großen Finale der Show präsentierte sich die Sängerin mit einem komplett neuen Look. Und der polarisiert!

Stefanie Heinzmann begeistert seit 2007 mit ihrer Stimme und Songs mit Ohrwurm-Potenzial. Und mindestens ebenso lange erfindet sie sich auch immer wieder neu. Die Sängerin scheut sich nicht vor Typveränderungen. Und auch jetzt zeigt sich Stefanie komplett verändert: Ihr neuer Look hat es in sich!

Neue Frisur von Stefanie Heinzmann: So hat man die Sängerin noch nie gesehen

Seit ihrer Teilnahme an der Castingshow SSDSDSSWEMUGABRTLAD ("Stefan sucht den Superstar, der singen soll, was er möchte, und gerne auch bei RTL auftreten darf!") von Stefan Raab im Jahr 2007 ist Stefanie Heinzmann Musik-Fans ein Begriff. Doch nicht nur mit ihren Songs wie "Diggin' in the Dirt" überrascht die 34-Jährige ihre Fans immer wieder. Stefanie scheut sich nicht vor krassen Looks - und zeigt sich erneut komplett verändert. Ihr neuer Look, den sie pünktlich zum Finale der schweizerischen Talentshow "StadtLandTalent" präsentierte, überrascht besonders. Denn: Bunter und auffälliger könnte der neue Style der Sängerin kaum sein.

Dass sie gerne mit ihrer Optik spielt, ist Fans der Chartbreakerin seit Jahren bekannt. Doch jetzt hat Stefanie einen neuen Style präsentiert, der vor allem eines ist: grün! Dazu sind die Haare der Schweizerin inzwischen etwas länger geworden.

Doch nicht nur ihr Haupthaar hat Stefanie einer Farbkur unterzogen: Auch ihre Augenbrauen hat sie farblich angepasst und im gleichen Farbton gefärbt. Ein krasser Look, der polarisiert. Selbst die Follower und Followerinnen der Musikerin sind sich uneins über die Veränderung, wie in den Kommentaren auf Instagram schnell klar wird.

Stefanie Heinzmann überrascht mit grünen Haaren und Augenbrauen: Fans gespalten

Unter einem Instagram-Foto, das Stefanie mit ihrem neuen Look backstage bei "StadtLandTalent" zeigt, diskutieren die Fans der Sängerin eifrig, ob der neue Look nun mutig oder doch eher daneben ist. Die User und Userinnen spalten sich in zwei Lager: pro und anti. Ein Mittelding scheint es nicht zu geben. Die Fans, die wenig begeistert sind, kennen in den Kommentaren kein Pardon. So schreibt eine Userin: "Find's nicht so schön." Andere Instagram-Nutzer:innen bestätigen diese Ansicht mit Meinungen wie "Geschmacklos wie immer" und "Sehr schade... dabei ist sie eigentlich hübsch". Wieder andere vergleichen Stefanie sogar mit dem Grinch.

Natürlich gibt es auch Fans, die den Look feiern und Stefanie für ihren Mut, etwas Außergewöhnliches zu wagen, bewundern. So heißt es beispielsweise:

Was geht hier mit den Kommentaren, leben und leben lassen! Ich finds sehr beneidenswert, wenn die Leute das machen, worauf sie Bock haben und sich nicht der durchschnittlichen Meinung der Gesellschaft beugen. Ein Instagram-User

Weitere User schreiben lobend: "Mega Look" und "Diese Frisur ist so hübsch. Du bringst Farbe in die grauen Tage". Ob man den Look nun feiert oder ihn daneben findet. Fakt ist: Stefanie bleibt mit ihrer Liebe zur Veränderung sich selbst treu. Und wer weiß, wie lange das Grün sie begleiten wird. Ideen für weitere Styles hat die Sängerin bestimmt sowieso schon auf Lager.