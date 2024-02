Stieftochter von Uschi Glas fühlt sich nach freizügigen Fotos "auf schlimmste Weise verletzt"

Uschi Glas (79) hat drei leibliche Kinder aus ihrer ersten Ehe. Seit sie 2005 Dieter Hermann (71) geheiratet hat, ist sie zudem Stiefmutter. Und ihre Stieftochter Sophie Hermann (37) produziert derzeit etliche Schlagzeilen. Vor allem in England.

Was Uschi Glas in den späten 60er- und frühen 70er-Jahren in Deutschland war, das trifft heute auf ihre Stieftochter Sophie Hermann in England zu: Sie ist ein It-Girl. Es gibt noch mehr Parallelen: Uschi Glas wurde zum Kinostar und Sexsymbol, als sie in "Zur Sache, Schätzchen" 1969 in einem Polizeirevier einen Striptease bis auf den BH hinlegte. 53 Jahre später gab es auf der britischen Insel gehörig Wirbel um Oben-ohne-Fotos von Sophie Hermann.

In England ist die Stieftochter von Uschi Glas ein Reality-Star

Sophie Hermann lebt seit Jahren in London und arbeitet als Model, Schauspielerin und Influencerin. Bei Instagram hat sie derzeit 533.000 Follower:innen. In England wurde die Tochter von Uschi Glas' zweitem Ehemann Dieter Hermann dank ihrer Rolle in der Realityshow "Made in Chelsea" bekannt. Die Serie, die das aufregende Leben junger Upper-Class-Menschen in London und weiteren aufregenden Locations wie Los Angeles, Ibiza oder Kroatien zeigt, lockte wöchentlich zwei Millionen Brit:innen vor die Bildschirme. Sophie spielte von 2014 bis 2015 und dann durchgängig von 2017 bis Ende 2021 mit - zuletzt als eine der Hauptprotagonistinnen. Dadurch wurde Sophie in England zum Reality-Star, der regelmäßig vor allem in den Boulevardmedien auftauchte. Im Sommer 2022 dann auch auf unerwartete Weise.

Sophie machte unfreiwillig Karriere als Oben-ohne-Fotomodel. Paparazzi hatten sie beim Sonnenbaden im Urlaub auf Formentera "erwischt". Die "Daily Mail" veröffentlichte die Bilder ("Sophie Hermann überließ nichts der Fantasie"), gleich 14 an der Zahl. Sophie Hermann reagierte schockiert:

Ihr seid auf gröbste frauenfeindliche Weise in meine Privatsphäre eingedrungen. Sophie Hermann , 2024

"Ich wurde von Familienmitgliedern angerufen und fühle mich auf die schlimmste Weise verletzt", richtete sie einen Instagram-Post an die Zeitung. "Ich habe dem nie zugestimmt und das wird Konsequenzen haben."

Späterer Kinderwunsch nicht ausgeschlossen: Sophie Hermann ließ sich Eizellen einfrieren

Zuletzt machte Sophie in ihrer Wahlheimat London - sie stammt aus München und lebte längere Zeit in Mailand, wo sie Modedesign studierte - Schlagzeilen, weil sie sich Eizellen einfrieren ließ. Sie habe derzeit keinen Partner und auch keinen konkreten Kinderwunsch, wolle sich diesen aber durch die "Social Freezing" genannte Methode noch in Zukunft ermöglichen.

Sie ließ ihre Fans via Instagram an ihrer "aufregenden Reise" teilhaben und wurde für viele Frauen zum Vorbild, weil sie mit dem Thema so offen und informativ umgehe. Zuletzt gab sie dem "Hello"-Magazin ein ausführliches Interview und wurde mit einer großen Fotostrecke gefeatured.

