Das Wichtigste in Kürze Am Wochenende fand in Sachsen-Anhalt das Rap-Festival "Splash!" statt.

Rap-Star Haftbefehl überraschte all seine Fans, als er plötzlich Shirin David auf die Bühne holte – ihr erster Live-Auftritt überhaupt!

Die Entertainerin wird 2023 auf große Tour gehen, wie sie jetzt verkündet.

Shirin David ist aus der Musik-Szene nicht mehr wegzudenken. Mit Hits wie "Gib Ihm" und "Lieben Wir" begeistert sie Millionen Fans! Seit der Veröffentlichung ihres Debüt-Albums im Jahr 2019 klettert die Entertainerin die Karriereleiter nach oben. Jetzt überrascht sie mit ihrem ersten Live-Auftritt – und kündigt auch gleich noch etwas ganz Großes an…

Shirin David: Erster Live-Auftritt mit Rapper Haftbefehl

Am ersten Juli-Wochenende fand in Sachsen-Anhalt das "Splash!"-Festival statt. Neben US-Rappern wie Lil Uzi Vert und Kendrick Lamar stand hier auch der Rap-Star Haftbefehl auf der Bühne – und sorgte mit einer großen Überraschung für einen viralen Moment! Der Rapper aus Hessen holt plötzlich Shirin David auf die Bühne. Mit ihr hat absolut KEINER gerechnet! Vor allem, weil die "The Voice"-Coachin noch nie zuvor live vor Publikum performt hat.

Haftbefehl nennt Shirin auf der Bühne seine "einzige Schwester im Game" und performt mit ihr den gemeinsamen Song "Conan X Xenia". Eine Ehre! Sie begeistert das Publikum in einem Gold-schimmernden Outfit und High Heels - und vor allem mit einer Top-Performance auf der Bühne.

Für Shirin ein bedeutsamer Moment. Absolute Weltpremiere! Den Moment hält sie auf Instagram fest und teilt ein Foto, das auf der Bühne entstand.

Videos von Shirins Auftritt gehen viral

Shirin, die als neue Coachin von "The Voice of Germany" auf einem der roten Stühle sitzt, begeistert mit dem Live-Auftritt beim "Splash!" alle Fans. Videos der Performance machen bei Instagram und TikTok die Runde, sorgen deutschlandweit für Aufregung.

Shirin David kündigt erste Live-Tour an

Der Überraschungs-Auftritt ist gleichzeitig ein Vorgeschmack auf ihre erste eigene Tour! Diese kündigt die Rapperin nur einen Tag später auf Instagram an.

Der Vorverkauf für die Live-Shows, die im September starten, beginnt am 12. Juli 2023. Fans, die eine Karte wollen, müssen also schnell sein! Rapper Haftbefehl kommentiert unter der Ankündigung mit folgenden Worten: "Viel Erfolg auf deiner ersten Tour Schwester".