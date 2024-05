Uschi Glas: Der Film-Star ist zum vierten Mal Großmutter geworden: "Bin eine wilde Oma"

Vor kurzem tänzelte sie noch als Babylöwe über die "The Masked Singer"-Bühne. Jetzt spielt Uschi Glas (80) mit großer Begeisterung eine neue Rolle: Sie ist Großmutter geworden, bereits zum vierten Mal.

"Wir haben noch einen Kleinen dazu bekommen, er ist vier Monate alt, die Tochter meines Mannes ist Mutter geworden", berichtete Uschi Glas freudestrahlend in einem Gespräch mit "Bild". Die junge Mutter, Charlotte Hermann (35), ist die jüngste Tochter von Uschi Glas' Ehemann Dieter Hermann (73). Mit ihm ist die deutsche Schauspiel-Ikone seit 19 Jahren verheiratet und bildet eine Vorzeige-Patchwork-Familie: Sie selbst brachte drei Kinder mit in die Ehe, Hermann zwei.

Enkelkind Nummer vier darf sich auf einiges gefasst machen, wenn's um die Großmutter geht. Glas zu "Bild": "Ich bin eine wilde Oma!" Davon durften sich die Fans von "The Masked Singer" überzeugen. Da begeisterte Glas als Babylöwe Tapsi, schied aber leider schon in Show zwei aus. Dafür hat sie jetzt mehr Zeit für ihr Enkel-Quartett.

Uschi Gas: Ben Tewaag machte sie erstmals zur Oma

Das Enkelquartett ist komplett. Der Erste, der Uschi Glas zur Oma machte, war ihr ältester Sohn Ben Tewaag (47), der als ehemaliger Gewinner von "Promi Big Brother" gerade in "Kampf der Realitystars" mitmachte und in Episode zwei ausschied. Sein Sohn Cosmo ist mittlerweile acht Jahre alt. Vor zwei Jahren wurde dann Uschis jüngstes Kind, Tochter Julia (37), Mutter von Zwillingen. Ihr zweiter Sohn Alexander (42) ist kinderlos. Das gilt auch für Dieter Hermanns zweite Tochter Sophie (37).

Uschi Glas hat Erfahrung mit Kindern, nicht nur, weil sie in der "Fack ju Göhte"-Kinoreihe als leicht durchgeknallte Lehrerin Furore machte oder aktuell im neuen Familienfilm "Max und die wilde 7" zu sehen ist. "Ich habe überhaupt keine Hemmschwelle Kindern gegenüber. Also, auch wenn ich in die Schulen gehe, selbst wenn die Kinder manchmal befangen sind, irgendwie kann ich die sehr schnell auffangen", erklärte die Schauspielerin. Weiter sagte sie im Interview:

Ich habe auch immer ein bisschen Unsinn im Kopf. Uschi Glas, April 2024

Uschi Glas engagiert sich für Kinder

Glas verbringt durch ihren Integrations-Verein Brot-Zeit viel Zeit mit Kindern. Der Verein, den sie 2009 mit ihrem Ehemann gründete, gibt bundesweit kostenlos Frühstück an Schulkinder aus. Glas ist im Verein im Aufsichtsrat tätig und ist Aushängeschild in der Öffentlichkeitsarbeit. Für ihr Engagement wurden Glas und Hermann sowohl mit dem "Kind-Award" als auch mit dem "Goldenen Herz" der Kinderhilfsorganisation Ein Herz für Kinder ausgezeichnet.