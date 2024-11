Walentina Doronina: Intime Geständnisse über ihren neuen Freund

Nicht allzu lange ist es her, dass Walentina Doronina bei "Promi Big Brother" einen Antrag ihres Ex-Verlobten Can Kaplan bekommen hat. Doch das ist Schnee von gestern für den Reality-Star. Jetzt hat sie einen neuen Mann an ihrer Seite und verrät intime Details über ihr Liebesleben.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Kevin oder Can? Walentina Doronina vergleicht die Beziehungen

Walentina Doronina (24) ist seit September 2024 wieder offiziell vergeben. Der neue Mann an ihrer Seite ist der Profi-Boxer Kevin Saszik (32). Jetzt verrät der Reality-Star in verschiedenen Interviews mit RTL und BILD erste intime Details über ihre gemeinsame Beziehung, wie sie es schon 2022 ungeniert mit ihrem Ex-Verlobten Can Kaplan (27) in SAT.1 bei "Promi Big Brother" Staffel 10 gemacht hat.

Laut Doronina ist der Sex mit Kevin jedoch auf einem ganz anderen Level. Schonungslos teilt sie gegen ihren Ex-Partner aus:

Der Sex mit Can ist nicht vergleichbar mit dem von Kevin. Mit Kevin habe ich am Tag so oft Sex, wie mit Can in einem Monat. Walentina Doronina

Die ehemalige "Beauty And The Nerd"-Kandidatin räumt ein, dass Kevin und sie täglich mindestens dreimal miteinander schlafen. Ihr neuer Partner sei zudem leidenschaftlicher. Durch den neuen Schwung beim Liebesspiel hat sie laut eigener Aussage mehr Freude und Zufriedenheit im Leben.

Wie Can Kaplan wohl auf die Spitze seiner Ex-Verlobten reagiert? Vor Kurzem hatte er zumindest diesen Instagram-Post als Antwort auf Walentinas Vorwürfe veröffentlicht:

Ob es da einen Zusammenhang gibt?

Walentina gibt einen Einblick in ihr Liebesnest

Um ihre intime Seite noch mehr zu genießen, hat sich Walentina Doronina in ihrem Schlafzimmer einen Spiegel einbauen lassen, der es ihr ermöglicht, sich selbst beim Liebesakt zu beobachten. "Das macht die Stimmung einfach aufregender", erklärt sie.

Der Spiegel hat eine besondere Funktion: Auf Knopfdruck verwandelt er sich in eine Kaminfeuer-Szene. Diese Option nutzen die beiden eher selten. "Das hatten wir aber nie an, Kevin ist nicht so der Romantiker", erklärt die 24-Jährige. Für sie ist der Sex mit Kevin nicht nur ein intensives Vergnügen, sondern zusätzlich eine Art Trainingseinheit, die ihr körperliches Wohlbefinden steigert.