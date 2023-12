Wilde Gerüchte über GNTM 2024: Sind diese Influencer:innen wirklich dabei?

Bald geht "Germany's Next Topmodel" endlich wieder in eine neue Runde! Zum ersten Mal in der Geschichte des Formats dürfen auch Männer mitmischen. Kein Wunder also, dass vor dem Start der neuen Staffel fleißig darüber spekuliert wird, welche Kandidat:innen dabei sein werden. Hier erfährst du alles über die neuesten GNTM-Gerüchte.

Freund von GNTM-Star Cäcilia war beim großen Casting

Im Jahr 2019 schaffte es Cäcilia Zimmer bis ins GNTM-Halbfinale und belegte damals den dritten Platz. Da nun erstmals auch Männer die Chance haben, Germany's Next Topmodel zu werden, versucht ihr Partner Michael Mejeh nun ebenfalls sein Glück.

Auf Cäcilias TikTok-Kanal sprach er ganz offen über seinen Traum, bei GNTM 2024 mitzumachen. "Ich liebe die Competition! Mal ins kalte Wasser springen, mal etwas ausprobieren, was man vorher noch nicht so oft gemacht hat." Wie er in dem TikTok durchblicken lässt, lief es beim Casting für ihn offenbar auch ziemlich gut. Doch damit nicht genug: Michaels Schwester nahm ebenfalls am Casting teil. "Meine Schwester ist auch noch mit dabei. Ich habe also eine starke Konkurrenz", teaserte der Influencer an.

Michael ist übrigens kein Unbekannter: Er hat allein auf Instagram über 93.000 Abonnent:innen hat (Stand 24. November, 15:45 Uhr) und konnte schon einiges an TV-Erfahrung sammeln. So war er unter anderem bereits bei "Das Supertalent" (2013) und "Got to Dance" (2015) dabei.

Das sagt "Prince Charming"-Star Pitzi Müller über seine GNTM-Teilnahme

Auch Pitzi Müller, bekannt aus "Prince Charming" und "Charming Boys", war beim Casting für die neue GNTM-Staffel. Gegenüber "Bild" zeigte sich der Haar- und Make-up-Artist nach dem Casting ganz selbstbewusst: "Ich schätze meine Chancen für 'Germany's Next Topmodel' sehr hoch ein. Ich bin sehr divers und bin das, was viele Menschen sehen möchten."