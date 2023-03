Wusstest du das? "The Voice Kids"-Coach Wincent Weiss will Vater werden

Das Wichtigste in Kürze Wincent Weiss hat sich in den vergangenen Jahren in der deutschen Musikbranche einen großen Namen gemacht. Zu seinen bekanntesten Hits zählen "Regenbogen", "Unter meiner Haut" und "Feuerwerk".

Der Musiker ist seit 2021 Coach bei "The Voice Kids". In der neuen Staffel, die ab dem 10. März 2023 wöchentlich auf SAT.1 läuft, ist er bereits zum dritten Mal in Folge mit dabei.

Wincent hat in seinem Leben musikalisch schon so einiges erreicht und kann zahlreiche Auszeichnungen sein Eigen nennen. Trotzdem gibt es ein paar ganz besondere Träume, die er sich unbedingt noch erfüllen will. Hier erfahrt ihr, was sich der Sänger für seine Zukunft wünscht.

Wincent Weiss ist schon seit Jahren als Musiker sehr erfolgreich. Seine Songs wie "Unter meiner Haut" und "Wer wenn nicht wir" erobern nicht nur die Herzen der Fans, sondern auch die Spitzen der Charts. Mittlerweile hat der Popstar schon drei Studioalben veröffentlicht und zahlreiche Konzerte gegeben. Seit 2021 sucht er neben Lena-Meyer Landrut, Álvaro Soler, Michi Beck und Smudo als "The Voice Kids"-Coach nach Deutschlands größten musikalischen Nachwuchstalenten. Doch auch privat läuft es bei ihm aktuell ziemlich rund. Im SAT.1-Interview spricht Wincent ganz offen und ehrlich über seine Zukunftspläne.

Wincent Weiss hält sein Privatleben normalerweise weitestgehend aus der Öffentlichkeit raus. Nachdem er und seine damalige Langzeit-Freundin im Februar 2017 die Trennung bekannt gaben, war lange nichts mehr über das Liebesleben des Musikers bekannt. Im Juni 2022 bestätigte er aber überglücklich auf einem Konzert, dass er wieder vergeben ist. Weitere Informationen über seine Partnerin gibt Wincent zwar nicht preis, dafür spricht er vor dem Start der neuen "The Voice Kids"-Staffel, die ab dem 10. März wöchentlich auf SAT.1 läuft, im Interview mit dem Sender nun aber über seine Zukunftspläne.

Im Clip: Dieser Auftritt von Wincent Weiss geht unter die Haut

"The Voice Kids"-Coach Wincent Weiss will Vater werden

Im exklusiven SAT.1-Interview erzählt Wincent ungewohnt offen von seinen Zielen und Plänen. "Ich möchte neben der Voice-Kids-Family auch meine eigene Familie gründen", plaudert der Sänger aus. Wie konkret seine Zukunftspläne bereits sind, verrät Wincent allerdings nicht.

Aufs Land: "The Voice Kids"-Coach Wincent ist umgezogen

Die perfekte Bleibe für die Zukunft scheint Wincent jedenfalls schon gefunden zu haben. Nachdem er nun für einige Jahre in der bayrischen Landeshauptstadt München gewohnt hatte, hat es ihn nun zurück in den hohen Norden verschlagen. "Ich bin wieder aufs Land gezogen. Ich habe meine Wohnung in München gekündigt und wohne in einem kleinen Dorf im Norden mit 100 Einwohnern", gibt er preis. In seiner neuen Heimat fühlt sich der 30-Jährige bislang pudelwohl. Das dürfte allerdings kaum einen Fan verwundern, schließlich ist Wincent selbst in einem Dorf aufgewachsen. "Ich bin in der Natur groß geworden und möchte auch da alt werden", erklärt er. Außerdem braucht es auch gar nicht viel, um den Musiker glücklich zu machen - ein frisch gezapftes Bier, etwas Schokolade und Sport reicht da schon, wie er im Interview verrät.