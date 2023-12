Yasin Mohamed packt über die Trennung von Paulina Ljubas aus: "Sie hat mein Vertrauen missbraucht"

Yasin Mohamed lässt sich die aktuelle "Promi Big Brother"-Staffel natürlich nicht entgehen. Kein Wunder, immerhin treffen seine Ex Paulina Ljubas und seine neue Angebetete Yeliz Koc im Container aufeinander. In einem Podcast äußert sich Yasin jetzt zur Trennung von Paulina - und gibt dabei ganz offen zu, dass sie sein Vertrauen missbraucht hat.

Im Februar 2022 machten Yasin Mohamed und "Promi Big Brother"-Kandidatin Paulina Ljubas ihre Beziehung mit einem süßen Video auf Instagram öffentlich. Doch das gemeinsame Glück hielt nicht lange. Nur zwei Monate später folgte die Trennung. Mittlerweile ist Paulina wieder glücklich vergeben. Und auch Yasin hat eine neue Frau im Blick: Er bandelt aktuell mit Yeliz Koc an, die ebenfalls im "Promi Big Brother"-Container um den Sieg kämpft.

Das sagt Yasin über die Trennung von Paulina

Im Seven.One-Audio-Podcast "Radio Island" lässt Yasin Mohamed seine Trennung im Interview mit Visa Vie und Max Richard Leßmann jetzt noch einmal Revue passieren. Dabei gesteht er, dass Paulina ihm damals das Herz gebrochen hat. "Meine Mutter sagt immer, sie ist mein Karma. Sie hat mir das zurückgegeben, was ich bei Frauen gemacht habe", erzählt er und spielt dabei auf seine zahlreichen TV-Liebeleien der vergangenen Jahre an.

Bereits während der Beziehung habe es immer wieder Momente gegeben, in denen Yasin sich belogen fühlte. "Und das Krasse ist, sie hat auch gecheckt, dass ich checke, dass sie lügt". Doch damit nicht genug. Weiter gibt der Reality-TV-Star offen zu:

Sie hat mein Vertrauen missbraucht. Sie hat mich verarscht. Yasin Mohamed, , 2023

Dass Yeliz und Paulina nun zusammen im "Promi Big Brother"-Container sitzen, scheint Yasin aber nicht sonderlich zu stören. Seine Ex sei zwar ein "manipulativer Mensch", er sei sich aber sicher, dass Yeliz sich nicht davon beeinflussen lässt. "Ich hab zu Yeliz gesagt: 'Ey, lass dich nicht auf ihre Scheiße ein'", berichtet er.

So süß schwärmt Yasin von seiner Yeliz

Mit Yeliz Koc scheint es Yasin jedenfalls sehr ernst zu meinen. Die beiden sind zwar noch kein offizielles Paar, ihm liege aber sehr viel an der 30-Jährigen. "Ich war ein schlimmer Finger, ich habe auch wirklich viel Scheiße gemacht und sehr viele Frauen kennengelernt, aber ich sag's euch, bei Yeliz verkacke ich es nicht", betont der 32-Jährige.

Die Hannoveranerin sei für Yasin etwas ganz Besonderes. "Sie gibt mir irgendwie so ein Gefühl, was mir bis jetzt keine andere Frau gegeben hat", schwärmt er von ihr und fügt dabei hinzu: "Wenn ich mit ihr bin, habe ich nicht so das Gefühl, ich muss jetzt unbedingt auf die Piste gehen und mich rauskicken".

Scheint also, als hat Yeliz es Yasin ganz schön getan. Ob aus den beiden wirklich ein Paar wird, zeigt sich dann sicherlich nach der aktuellen "Promi Big Brother"-Staffel.