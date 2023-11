Yeliz Koc: Kurz vor Beginn von "Promi Big Brother" hatte sie einen Autounfall!

Das wäre beinahe schlimm ausgegangen: Yeliz Koc ist vor wenigen Tagen in einen Autounfall verwickelt worden. Zum Glück kam dabei aber niemand zu Schaden. Ihren Einzug in die SAT.1-Show "Promi Big Brother" hat der Unfall aber nicht gefährdet.

Schock für Reality-Star Yeliz Koc (30): Sie war kurz vor ihrem Einzug in das "Promi Big Brother"-Haus in einen Autounfall verwickelt. Davon erzählte die Mutter einer Tochter in ihrer Instagram-Story. Zum Glück entstand nur ein Blechschaden.

Kontrolle auf nasser Fahrbahn verloren

Am Mittwoch, den 15. November, reiste die 30-Jährige nach Köln, wo sie bis zum Einzug in die SAT.1-Show in einem Hotel bleiben musste. Zuvor sollte sie noch einen PCR-Test machen. Doch auf der Fahrt dorthin passierte es: Am Abend des 14. November schilderte Yeliz Koc in mehreren Video-Sequenzen, was genau geschehen ist. "Ich habe keinen Führerschein, das heißt, ich habe auch kein Auto", begann sie. Deshalb habe sie ihr Reality-Kollege Yasin Mohamed (32) mit dem Porsche ihres Stiefvaters hinfahren wollen. Dieser habe sie noch gewarnt: "Fahrt langsam, das Auto ist ein bisschen schwieriger zu fahren." Auf rutschiger Fahrbahn sei dann tatsächlich das Heck ausgebrochen. "Wir sind ganz langsam gefahren, aber der Boden war nass, überall lagen Blätter rum". Dann passierte es: "Wir haben uns zwei oder drei Mal gedreht, das Auto war außer Kontrolle. Und dann sind wir in ein anderes Auto reingeknallt."

Die Fahrzeuge würden nun "nicht mehr so toll" aussehen. Aber es gehe allen gut: "Gott sei Dank ist niemandem etwas passiert, das ist das Wichtigste." Dennoch bedauere sie, dass sie dem Freund ihrer Mutter beichten musste, dass sein Porsche Schaden genommen hat. "Was wäre mein Leben ohne Probleme, ohne Sorgen?", so Koc.

Da sie glücklicherweise unverletzt geblieben ist, steht ihrer Teilnahme an "Promi Big Brother" nichts im Wege. Ab Montag, 20. November, ist täglich ab 20:15 Uhr in SAT.1 zu sehen, was die prominenten Bewohner:innen erleben.

Yeliz über Yasin: "Wir verbringen gerne Zeit miteinander"

Yeliz Koc könnte die Zeit im TV-Container womöglich auch nutzen, um sich über ihre Gefühle klarzuwerden. Da sie seit einiger Zeit auffällig oft mit Yasin Mohamed zusammen ist, vermuten viele Follower, dass die beiden ein Paar sind. "Nein, sind wir nicht, aber wir verbringen gerne Zeit miteinander", stellte sie in einer Instagram-Story klar. Ganz ausgeschlossen scheint eine Entwicklung von Freundschaft zu Beziehung aber nicht: "Mittwoch bin ich erstmal weg und danach schaut man halt weiter."

Mit ihrem Liebesleben sorgte Yeliz Koc schon für viele Schlagzeilen. Von 2018 bis 2020 war sie mit Sebastian Haller (29) zusammen, den sie bei "Bachelor in Paradise" kennengelernt hatte. Mit Musiker und Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht (31) bekam sie im Oktober 2021 Tochter Snow. Noch vor der Geburt trennte sich das Paar. Im vergangenen Jahr lernte sie Jannik Kontalis (27) in der Show "Make Love, Fake Love" kennen. Nach einer turbulenten On-Off-Zeit zerbrach jedoch auch diese Beziehung.

