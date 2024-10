Zehn Jahre verheiratet: Adam Brody und Leighton Meester verraten ihr Liebes-Geheimnis

Adam Brody und Leighton Meester waren das heißeste Paar der 2010er-Jahre. Jetzt sind sie erneut in die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit geraten, als der ehemalige O.C.-Star das Geheimnis seiner 10-jährigen Ehe mit der "Gossip Girl"-Darstellerin verriet.

Anzeige

"O.C. California" mit Adam Brody jetzt auf Joyn streamen: Alle Staffeln der ikonischen Y2K-Serie jetzt auf Joyn.

Wer in den 2000er-Jahren Teenie-Dramen verfolgte, konnte sich vor Begeisterung kaum halten, als Adam Brody - alias Seth Cohen - und Leighton Meester - alias Blair Waldorf - anfingen, sich zu daten.

Über zehn Jahre später hat die Begeisterung kaum abgenommen, denn die beiden Teen-TV-Stars sind immer noch ein glücklich verheiratetes Paar. Adam hat zur Freude der Fans kürzlich verraten, was das Geheimnis hinter ihrer zehnjährigen Ehe ist.

Wir schauen uns ihre Liebesgeschichte genauer an, schwelgen in Y2K-Nostalgie und lüften das Erfolgsgeheimnis ihrer scheinbar perfekten Beziehung.

Anzeige

Anzeige

Wie alles begann: Seth und Blair in Love

Adam Brody kennst du bestimmt durch seine Rolle als Seth Cohen in "O.C. California". Seine Frau Leighton Meester war kurz danach als Blair Waldorf in der darauffolgenden Serie "Gossip Girl" zu sehen. Beide Teen-Drama-Shows stammen aus der Feder eines genialen Produzenten, der damals erkannt hatte, dass romantische, dramatische Serien über wohlhabende Teenies mit glamourösem Lifestyle und ganz großen Gefühlen echt gut ankommen. Mit "The O.C." und "Gossip Girl" schuf Josh Schwartz zwei absolute Meisterwerke seiner Zeit, die beide die Popkultur und die TV-Landschaft der 00er-Jahre geprägt haben. Aber das war nicht der einzige Supercoup, der ihm geglückt ist. Er war auch derjenige, der zwei seiner Top-Darsteller zusammengeführt hat.

Es war 2007 als Josh Schwartz mit seiner gerade neu zusammengestellten "Gossip Girl"-Crew in einem Restaurant zu Abend aß. Seine letzte Erfolgsshow "O.C. California" war 2007 gerade ausgelaufen und sein neues Projekt "Gossip Girl" sollte im selben Jahr noch anlaufen. Adam Brody, den er damals für die Rolle als Seth Cohen engagiert hatte, war zufällig im gleichen Laden zu Gast und der Produzent stellte ihn seinen neuen Schauspieltalenten - unter anderem Leighton - vor. Zunächst passiert aber nichts.

Erst 2011 trafen die beiden wieder aufeinander, als sie für den Film "The Oranges" gemeinsam vor der Kamera standen. Damals war Adam noch mit der Regisseurin und Drehbuchautorin Lorene Scafaria zusammen. Leighton war, seitdem "Gossip Girl" produziert wurde, mit ihrem Schauspielkollegen Sebastian Stan zusammen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Kurze pikante Neben-Info:

Vorher war Adam auch mit Rachel Bilson zusammen. Ja genau der Rachel Bilson, die als Summer Roberts seine Co-Darstellerin und seine große Lovestory in "O.C. California" war. Ihre Beziehung begann 2003, noch während der Dreharbeiten, und dauerte bis 2006.

Die Co-Stars blieben also Freunde, trafen sich aber im September 2012 für eine Vorstellung von "The Oranges" in New York City wieder. Angeblich sollen sie jeweils Single gewesen sein. Kurz darauf wurden erste Gerüchte in Hollywood laut, dass die beiden zusammen wären. Us Weekly gab am 6. Februar 2013 bekannt, dass die Teen-Stars nun offiziell ein Paar sind. Die Fans waren begeistert: Seth und Blair waren ein Paar und die zwei größten Teen-Drama-Serien ihrer Zeit damit vereint!

"Gossip Girl" mit Leighton Meester jetzt auf Joyn streamen: Alle Staffeln der ikonischen New Yorker Serie jetzt kostenlos auf Joyn

Anzeige

Anzeige

Die kleine feine Traumhochzeit

Adam und Leighton hatten 2013 ihre ersten öffentlichen Auftritte als Paar. Beide waren ständig darauf bedacht, ihre Beziehung so privat und intim wie möglich zu halten. Trotzdem sickerten schon im November 2013 Gerüchte durch die Klatschpresse an die Öffentlichkeit: Die beiden hätten sich nach weniger als einem Jahr Beziehung verlobt.

Am 18. Februar 2014 bestätigte schließlich das Klatschblatt Us Weekly, dass das Hollywood-Traumpaar in einer kleinen geheimen Trauung geheiratet hatten. Die Tony Awards 2014 waren ihr erster Auftritt als Ehepaar.

Seitdem verlief die Beziehung der beiden Teen-Stars weitgehend abseits der Öffentlichkeit. Sie haben zwei Kinder bekommen, doch haben auch dazu kaum Informationen an die Presse und die Fans weitergegeben. Beide sind bekannt dafür, sehr diskret mit ihrem Privatleben umzugehen, was möglicherweise auch der Schlüssel zu ihrer Langzeitbeziehung sein könnte. Schließlich haben sie Anfang dieses Jahres ihren zehnten Hochzeitstag gefeiert. Adam hat sich dazu vor Kurzem geäußert und erklärt, worin das Geheimnis ihrer zehnjährigen Ehe liege.

Das Geheimnis hinter 10 Jahren Ehe

Seit ihrer Heirat haben Adam und Leighton ein sehr zurückgezogenes, aber stabiles Eheleben geführt. Sie treten ab und an gemeinsam bei Events oder in Interviews auf, aber reden selten über privates. Es gab seither weder Skandale noch Gossip, um das Paar zu berichten.

Sie scheinen Berufliches und Privates streng zu trennen. So schützen sie ihre Ehe vor dem öffentlichen Druck. Denn während sie beide nach wie vor im Showbusiness aktiv sind, wissen wir bis heute nur sehr wenig über ihre Freizeit und das Familienleben mit zwei Kindern abseits der Kameras. Dieser hochdisziplinierte, konsequente Umgang mit klassischen Medien und Sozialen Medien könnte eines ihrer Geheimnisse sein. Es gibt weder Schlagzeilen noch Posts, die Gerüchte schüren und zu Hause für Unruhe sorgen können.

Gleichzeitig unterstützen die beiden sich gegenseitig in ihren Projekten und Karrieren. Zum Beispiel übernahm Adam in Leightons TV-Serie "Single Parents" eine Gastrolle. Adam und Leighton zeigen in ihren Interviews immer wieder, dass sie sich gegenseitig als Künstler respektieren und unterstützen. Sie sagen selbst, dass dies ein wichtiger Baustein für eine starke Ehe sei. Adam hat sogar schon über Leighton gesagt, sie sei "eine Poetin, sie hat einen Blick und ein Radar für Material, der immer erhellend ist."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Ein weiterer Punkt könnte ihre gelebte, authentische Bodenständigkeit sein. Beide sind absolute Stars und schon lange im Business. Aber beide wirken trotz ihrer Bekanntheit extrem bodenständig. Sie scheinen sich nicht für Partys und Glamour, Luxus und Protz zu interessieren. Schließlich betonten sie schon oft, wie wichtig ihnen normale Familienwerte und ein stabiler Alltag abseits vom Hollywood-Glam sei.

Abgesehen von diesen Punkten hat Adam Brody selbst erst vor Kurzem noch einen weiteren öffentlich erklärt. In einem Interview wurde er auf die zehnjährige Ehe angesprochen und teilte daraufhin, dass das Geheimnis ihrer Beziehung darin liege, jemanden Großartigen zu finden und dieser Person zuzuhören.

Such dir jemand wirklich Gutes aus. Wenn man Glück hat und in jemanden verliebt ist, der großartig ist, dann sollte man einfach auf ihn hören. Adam Brody , 2024

Er fuhr fort: "Nicht, dass es nicht auch Opfer und Bescheidenheit erfordern würde. Man muss zusammen wachsen und bereit sein, zu wachsen, denn man wird nie zu 100 Prozent dort bleiben können, wo man ist" und fügte hinzu: "Aber wenn man mit jemandem zusammen ist, der wundervoll ist, denke ich, dass man auf der dritten Base ist."

Neben Privatsphäre, Bodenständigkeit und gegenseitiger Unterstützung scheint also tatsächlich die anhaltende Verliebtheit das große Geheimnis hinter der harmonischen Ehe zwischen Adam Brody und Leighton Meester zu sein.

Auch interessant: Gossip Girl - Diese Serienlieblinge haben geheiratet!