An den Küsten von England und Italien oder durch Kretas Schluchten: Diese Wanderwege in Europa gehören zu den spektakulärsten.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Mehr als 17 Millionen Deutsche fahren gerne in den Wander-Urlaub. Und dafür müssen sie gar nicht weit reisen: Insbesondere in Europa gibt es viele spektakuläre Wanderrouten.

Wander-Routen in Europa locken vor allem mit vielseitiger Kultur und besonderen Ausblicken.

Auch Fernwanderwege sind beliebt: Sie umfassen über 60.000 Kilometer.

Du brauchst Inspirationen für den nächsten Wander-Urlaub? Die Serie "Wanderlust" auf Joyn begleitet den Briten Bradley Mayhew auf seinen spektakulären Wander-Reisen durch Europa.

Diese atemberaubenden Wander-Routen darfst du nicht verpassen "Wanderlust" jetzt kostenlos auf Joyn streamen!

Anzeige

Anzeige

Diese Wanderwege gehören zu den schönsten in Europa

🇮🇹 Entlang der Amalfi-Küste in Italien: Von Solerno nach Sorrent geht es mit vielen Höhenmetern die gesamte Küste am Mittelmeer entlang.

🇪🇸 Der Trockenmauerweg auf Mallorca: Der Fernwanderweg ist knapp 133 Kilometer lang und erstreckt sich von Port d'Andratx bis nach Pollenca.

🇪🇸 Der Fernwanderweg von Tarifa bis Ronda ist Andalusien pur und bietet eine Herausforderung zwischen Meer und Bergen.

🇫🇷 Auf dem Stevenson Weg in Frankreich können begeisterte Literat:innen in die Fußstapfen von Robert Louis Stevenson treten.

🇬🇷 Zwischen Klippen und Naturwundern geht es durch Kretas Schluchten auf dem Fernwanderweg E4.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Der South West Coast Path gilt als schönster Küstentrack Cornwalls. Er ist mit 1.014 Kilometern Länge Großbritanniens längster ausgeschilderter Fernwanderweg und ein National Trail.

🇩🇪 Entlang der Mosel und über Stock und Stein: Der Saar-Hunsrück-Steig ist ein 410 Kilometer langer Wanderweg im Naturpark Saar-Hunsrück sowie im östlichen Hunsrück.

🇳🇴 Der Olavsweg in Norwegen gehört zu den Nidaroswege. Diese sind, ähnlich wie der Jakobsweg, ein Netzwerk aus Pilgerrouten. Über 640 Kilometer geht es hier durch spektakuläre Landschaften.

🇮🇪 Der Kerryweg in Irland lockt mit über 8.000 Höhenmetern auf einer Länge von 187 Kilometern. Die beste Reisezeit ist hierbei Anfang März bis Mitte Oktober.

🇦🇹 Vom Formarinsee in der Gemeinde Lech am Arlberg bis hin zum Lechfall bei Füssen im bayerischen Allgäu: Der Lechweg in Österreich bietet eine 125 kilometerlange Wanderstrecke.

So spektakulär sind Wanderwege in Europa 1 / 5 © picture alliance / Zoonar | imagoDens Von Salerno nach Sorrent: Die ganze Amalfiküste lässt sich zu Fuß bewandern. © picture alliance / imageBROKER | Angela to Roxel Die Aussicht vom Fernwanderweg South West Coast Path ist eine ganz besondere. © picture alliance / M.i.S. Der Kerryweg in Irland führt in vielen Abschnitten direkt am Atlantik entlang. © picture alliance / Zoonar | MindScape Photography - Michael Pedrotti Die Lechquellen in Österreich sind beim Wandern besonders beliebt. © picture alliance / imageBROKER | Frank Schneider Bei dem Fernwanderweg E4 geht es durch die Schluchten von Kreta.

Wo kann ich in Europa fernwandern gehen?

Neben vielen einmaligen Wanderstrecken, die gerade einmal ein paar Tage in Anspruch nehmen, bietet Europa zusätzlich auch Fernwanderrouten. Ganze zwölf Wege warten darauf, von Wander-Begeisterten entdeckt zu werden. Diese sind von der Europäischen Wandervereinigung initiiert worden, mit dem Ziel, länder- und kulturübergreifende Verbindungen zu schaffen.

Insgesamt lassen sich hier Wege von über 60.000 Kilometern begehen. Davon ist ein Teil nicht oder nur sehr unzureichend markiert, oder bis heute noch nicht wirklich vorhanden. In Mitteleuropa hingegen sind die Wege und Markierungen in einem überwiegend guten Zustand.

Der E4 ist der längste Wanderweg in Europa und verläuft von Gibraltar zu den Alpen und über den Balkan nach Griechenland und Zypern. Er umfasst ganze 10.450 Kilometer und führt über Waldwege, durch immense Berglandschaften, aber auch an der Küste entlang. Gehst du täglich 20 Kilometer, brauchst du für den gesamten Weg ein Jahr und fünf Monate.

Aber auch Nord nach Süd ist sehr beliebt: Der Fernwanderweg E1 schlängelt sich vom Nordkap in Norwegen über Finnland, Schweden, Dänemark, Deutschland und die Schweiz bis nach Mittelitalien.

Lese-Tipp: Abnehmen mit Wandern: Diese 4 Auswirkungen hat das Wandern auf dein Gewichtsverlust

Anzeige

Anzeige

Was brauche ich zum Wandern alles? Die wichtigsten Tipps

Wer eine Fernwanderung plant, sollte vorher auf jeden Fall einige kleinere, kürzere Wanderungen unternommen haben. Behalte deinen eigenen Körper im Blick und kenne deine Grenzen. Auch ein guter Witterungsschutz ist wichtig. Vor allem in den Bergen kann das Wetter schnell umschlagen. Halte dein Hab und Gut also auch mit einem Regenschutz an deinem Rucksack trocken. Vergiss außerdem nicht, dir eine Reiseapotheke einzupacken. Wenn du sich auf einem Fernwanderweg verletzt, kann es schnell gefährlich werden. Außerdem empfehlenswert sind:

🦯 Wanderstöcke

⛺️ Campingausrüstung und Schlafsack

🧥 Bequeme Schuhe und Kleidung, die auf Dauer warm hält, sowie schnell trocknet

🧭 Kompass

🗺️ Karte

🔥 Feuerzeug

🔪 Taschenmesser

🔥 Streichhölzer

💰 genügend Bargeld (ggf. noch EC-Karte)

💧 mehrere große Trinkflaschen, von denen immer eine gefüllt ist

🥗 Proviant: Energieriegel, Traubenzucker und genug Kost für Tage ohne Zivilisation

🔦 Taschenlampe inklusive ausreichend Batterien

🗺️ GPS-Gerät

⌚️ Uhr

📱 Notfallhandy, in jedem Fall voll geladen, aber mit Ladekabel

Die wichtigsten Fragen zu Wanderwegen in Europa