Shrek: Alles, was du zu Ogern wissen musst

In der französischen Version vonfällt der Oger derzum Opfer. Er überzeugt ihn, sich in eine Maus zu verwandeln. Als er das macht, wird er vom Kater gefressen.

Doch nicht nur auf den Gestiefelten Kater fällt er herein. In "Der kleine Däumling" will der Oger-Vater die Brüder des Däumlings verspeisen. Der Däumling durchschaut die Absichten des hungrigen Ogers und vertauscht die Kopfbedeckungen seiner Brüder, mit denen der Oger-Tochter. Am Ende frisst der Oger dann seinen eigenen Nachwuchs.