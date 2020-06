Beauty & The Nerd

Kim liebt es die ganze Aufmerksamkeit zu bekommen und das gelingt ihr auch. Denn nicht nur ihr Nerd ist ihr verfallen, sondern auch die neue Beauty Chris scheint Gefallen an ihr zu finden. Auch ein anderer Nerd kommt Kim sehr nahe. Da ist Eifersucht vorprogrammiert!

Heiße Show: Chris strippt für die Beauties

Erst ein Striptease und dann auch noch Fremdknutschen

Als die männliche Beauty Chris Zeit mit den anderen Beautyies verbringt, zeigt er, was er als Stripper alles draufhat. Er sucht sich Kim für seine Performance aus und legt einen Striptease für sie hin, der sich sehen lassen kann.

Auch Illya hat von der Strip-Einlage Wind bekommen und findet "seine" Kim nach dem erotischen Tanzspektakel in der Küche, als die sich erst mal wieder sammeln muss. Illya macht sich Sorgen. Findet die Influencerin tatsächlich Gefallen an Chris? Würde sie ihn für die männliche Beauty verlassen?

Doch ein weiterer Konkurrent ist Illya dicht auf den Fersen! Als die Bewohner der Villa am Abend eine Partie "Flaschendrehen" spielen, bekommt Elias die Aufgabe, die Zunge seiner Beauty für zehn Sekunden mit seiner Zunge zu berühren. Die ist allerdings schon im Land der Träume und wen wählt Elias stattdessen? Kim!

Voller Körpereinsatz für Kim

Um die Nebenbuhler auszuschalten, strengt sich Illya diese Woche bereits beim Training für die Poledance-Challenge besonders an – und verletzt sich dabei glatt den Oberarm. Ein Besuch beim Arzt schafft Klarheit und diagnostiziert bei dem Nerd einen Muskelfaserriss.

Aber für seine Beauty Kim nimmt Illya den Schmerz in Kauf und überreicht ihr bei seinem Auftritt sogar "Ronnie", seinen Teddybären, den normalerweise nur er anfassen darf! Bei seiner Performance zeigt er Kim, was er alles draufhat, aber kann er sie damit bei der Stange halten?

Kims Beuteschema: Gebräunt, Dreitagebart und geiler Style

“Ich glaube nicht, dass Kim weiß, dass ich so verknallt in sie bin.” Deswegen möchte Illya wissen, wie er bei ihr punkten könnte. Als allgemeine Frage getarnt, will er herausfinden, was genau sie an der Sorte "Nerd" stört. Ist es nur das Äußerliche oder sind es die Interessen? Seine Annäherungsversuche werden natürlich auch von der Auserwählten bemerkt und abgeblockt.

Kim macht schnell klar, dass sie mehrere Dinge am Erscheinungsbild eines Nerds unsexy findet: Die Haare, der Bart und die Hautfarbe. Sie wünscht sich einen gebräunten Teint, Dreitagebart und einen geilen Style. Das kann das IT-Genie nun mal leider nicht vorweisen und ihm wird klar: "Sie lässt mich so, wie ich jetzt aussehe, einfach nicht an sich ran."

Wird Illya sich trauen und seine Gefühle, gegenüber Kim offenbaren? Das siehst du am Donnerstag, 11.06., um 20:15 im TV, im Livestream sowie auf Joyn.

