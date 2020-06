Samira und Dion sind raus. Für beide ist nach Folge 2 von "Beauty & The Nerd" 2020 Endstation und sie müssen ihr Zimmer in der Traumvilla in Ibiza räumen. Ob die Münchnerin das so tragisch findet, sei auch dahingestellt. Immerhin kochte bei ihr die Wut hoch – und ihr Nerd musste es ausbaden.

Im Clip: Entscheidung - wer verliert beim Quiz?

Elias und Annabel konnten die Schauspiel-Challenge für sich entscheiden. Der Preis: Sie können ihr Zimmer tauschen – und zwar mit Samira und Dion. Ein Grund für Samira, an die Decke zu gehen. Ihr Nerd-Partner Dion versucht, die Wogen zu glätten, doch zieht damit nur – erneut – den Zorn der Beauty an seiner Seite auf sich. Dion erlebt wohl sein bisher schaurigstes Déjà-vu. Immerhin spielte sich mit Selina in der Vorwoche Ähnliches ab.

Elimination-Quiz gegen Chris und Jenny

Leider läuft die weitere Woche nicht besser für das unglückliche Paar. Samira und Dion müssen gegen die beiden Neuen antreten – und Jenny und Chris sind harte Gegner. "Für welchen Tanzstil ist Dita von Teese bekannt?", ist eine Frage an Dion und der antwortet: "Striptease!" Ob er da mit den Gedanken wohl bei Beauty-Rivale Chris war?

Nun hat Jenny die Chance, den Sack zuzumachen, doch auch sie versemmelt es. Auf die Frage, welcher bekannte Mode-Designer im Februar 2019 verstorben ist, entgegnet sie: "Hugh Hefner." Doch Dion vermasselt auch den nächsten Versuch und scheitert an der Frage wie man eine Make-up-Technik nennt, bei der Wangenknochen, Nase und Kiefer in Form bringt. Mit "Blush" heimst er leider nicht den Sieg ein und für Samira und ihn endet das Abenteuer.

Wenn du wissen willst, wer als Nächstes seine Koffer packen muss, siehst du es nächsten Donnerstag, 18. Juni 2020 um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.

