"Meinen Nerd nimmt sich niemand! Das geht nicht!" Beauty Cecilia (25, Model aus Düsseldorf) startet am Donnerstag (5. August, 20:15 Uhr) aufgebracht in die dritte Staffel "Beauty & The Nerd" auf ProSieben. "Egal wer da kommt, das geht nicht!" Der Grund für die früh aufkeimende Eifersucht: Neben sieben eigenbrötlerischen Nerds und sieben selbstbewussten Beautys zieht in der ersten Folge der Erfolgs-Realityshow überraschend eine weitere extrovertierte Schönheit in die "Beauty & The Nerd"-Villa ein!