Wer in dieser Staffel bei der "Germany's next Topmodel"-Kandidatin Marie schon einmal genauer hingeschaut hat, hat vielleicht gesehen, dass die 19-Jährige ungewöhnlich orangefarbene Hände hat. Woher das kommt und ob sie das stört, hat sie im #GNTM The Talk erzählt.

Maries Liebe zu Karotten

Dass man sich als Model gesund ernähren soll, hat die Studentin aus Landau in der Pfalz sehr ernst genommen. Vor drei Jahren hatte sie exzessiv viele Karotten gegessen: "Ich habe Karotten so geliebt", erzählt sie im Interview. Nach ein paar Monaten haben Maries Freunde sie dann auf die veränderte Hautfarbe angesprochen.

GNTM Marie: "Ich weiß gar nicht mehr, wie meine Haut vorher aussah"

Erst wollte das Nachwuchs-Model die Veränderung an ihren Händen nicht wahrhaben. Doch im direkten Vergleich mit anderen ist es ihr schließlich doch aufgefallen. "Oh mein Gott, ihr habt recht. Meine Hände sind wirklich gelb geworden", stimmte sie ihren Freunden zu."

Ich habe mal gelesen, dass es daran liegt, weil man an den Händen vermehrt Hornhaut hat." Ob das der Grund für ihre verfärbten Hände ist, weiß sie aber nicht genau.

Selbstbräuner-Fail beim Nacktshooting?

Natürlich sind die orangen Hände auch Modelchefin Heidi Klum aufgefallen. Beim Nacktshooting in Folge 3 spricht sie das Nachwuchs-Model darauf an. " Sie hat gedacht, es sei vielleicht ein Selbstbräuner-Fail und dass ich das mit den Händen einschmiere aber ich habe in meinem Leben noch nie Selbstbräuner benutzt."

Auch den anderen GNTM-Kandidatinnen sind Maries Hände aufgefallen. "Hautfarbe Möhre", haben die Mädchen gesagt. Marie nimmt solche Kommentare ganz gelassen und lächelt. " Das ist mein Wiedererkennungsmerkmal und es gehört zu mir."

