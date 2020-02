Welcome to L.A.! Für die Topmodel-Anwärterinnen geht es in Folge 5 von GNTM 2020 von Costa Rica in ihre Traumstadt Los Angeles. Doch in der Stadt der Engel wartet eine Überraschung auf alle Kandidatinnen, die eine Model-Villa wie in Staffel 14 erwartet haben.

GNTM 2020: Statt Villa gibt es ein Loft

In der diesjährigen Jubiläumsstaffel werden die Nachwuchs-Models nicht in einer Luxus-Unterkunft im Promi-Stadtteil Bel Air in Los Angeles wohnen, sondern in einem gemütlichen Loft in Downtown L.A., wie in der aktuellen red.-Folge zu sehen ist.

Zwei Badezimmer für 20 Mädchen

Bedeutet ganz konkret: Ein Wohnraum mit Küche, ein Schlafraum und zwei Bäder sind das neue Zuhause der verbliebenen 20 Mädchen. Viele der Models sind enttäuscht. Anastasia gesteht: "Die Aufregung war richtig krass bei uns. Wir dachten, wir gehen in eine Villa."

Steht der erste Zoff bevor?

Johanna hat noch ein ganz anderes Problem: "Das Schlimmste ist das Teilen von Bädern. Ich hasse dreckige Bäder, ich kann das nicht ab." Tamara prophezeit sogar schon die ersten Streits: "Ich glaube nicht, dass wir uns immer alle supergut verstehen werden. Wir sind immer noch 20 Leute in einem Raum."

