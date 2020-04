+++ Update 16.4.2020+++

In Woche 12 von "Germany's next Topmodel – by Heidi Klum" geht es um den wohl größten und begehrtesten Event der Sendung: Welche zwei GNTM-Kandidatinnen werden Heidi auf die amfAR-Gala nach New York begleiten? Roter Teppich, Glamour und ganz viele Superstars auf einem Haufen!

Jacky und Tamara gehen mit Heidi Klum auf die amfAR-Gala

Jacky und Tamara dürfen die Topmodel-Chefin auf die amfAR-Gala nach New York begleiten. Die Freude ist riesig! "Ich glaub', jeder von den Mädels wird uns beneiden. Ich würde ja genauso neidisch sein! Das ist einfach so eine Erfahrung, die kannst du nie wieder so haben, nie wieder!" sagt Tamara.

Auch Jacky ist überglücklich einer der Gewinnerinnen zu sein: "Das wird schon ein echt krasses Abenteuer auf das ich mich sehr freue!"

Große Freude bei Lijana und Larissa in der Model-Villa

Von Neid ist bei Jacky's Mitstreiterinnen und Zimmer-Genossinnen eher nicht die Rede. Larissa, Lijana und Jacky teilen sich ein Zimmer in der Model-Villa. Freudensprünge, Umarmungen und großer Jubel: Beide GNTM-Kandidatinnen können ihre Freude für Jacky kaum zurückhalten und sind sehr stolz auf ihre Freundin: "Ich bin so happy, du hast es so verdient!" so Lijana.

Jacky gibt sich ihren Mitstreiterinnen noch etwas schüchtern gegenüber. Doch Lijana hat motivierende Worte: "Und ich möchte, dass du mehr glänzt als Tamara! Und das ist schwierig, weil ihr seid auf dem roten Teppich und das ist ihre Komfortzone!" "Ich glaube, Jacky's Fokus wird auch auf dieser Charity liegen und nicht wie bei Tamara 'Oh mein Gott, da ist der Star, da ist der Star…'" teilt Larissa mit.

Beide Freundinnen fiebern mit ihrer eigentlichen Konkurrentin so richtig mit – doch wie wichtig Zusammenhaltung ist, beweisen die Girls in dieser Situation ganz deutlich.

Welche krassen Überraschungen die Mädchen noch erwartet siehst du am Donnerstag, den 23.04.2020 um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.de

Wenn du die Sendung nicht vor dem Fernseher mitverfolgen kannst, dann schau dir doch unseren Live-Ticker an!

+++

In Folge 12 bei "Germany's next Topmodel – by Heidi Klum" entscheidet die Topmodel-Chefin nach dem Shooting, welche zwei Mädchen sie zur jährlichen amfAR-Gala begleiten dürfen. Vor allem Lijana möchte dieses Event nicht verpassen und versucht Heidi von sich zu überzeugen.

Grünes Luftballonmeer für GNTM-Kandidatin Lijana

Heidis Top 10 steht für einen Charity-Kalender vor der Kamera. Die GNTM-Models posieren dafür völlig unbekleidet in bunten Ballon-Welten und werden vom US-amerikanischen Starfotograf Brian Bowen Smith fotografiert. Lijana steht in mitten unzähliger grüner Luftballons und wirft ihr lockiges Haar nach hinten. Die 23-Jährige freut sich am meisten über ihre Farbwelt: "Ich bin glücklich. Ich hatte die Farbe Grün, Heidis Lieblingsfarbe", erklärt sie.

Wer darf mit zur amfAR-Gala?

Nach dem Shooting will Heidi Klum ihre Entscheidung bekanntgeben und Kandidatin Lijana möchte sich auf jeden Fall einen Platz neben ihr sichern. "Vielleicht kann ich sie mit ihrer Lieblingsfarbe bestechen und sagen, dass sie mich mit zum amfAR-Gala nehmen soll", kommentiert Lijana ihr Shooting. Auch hinter der Bühne zeigt sich die Studentin aus Kassel sehr aufgeregt und aufgedreht.

Wer Topmodel-Chefin Heidi Klum nach New York begleiten darf und wie sich die GNTM-Models beim zweiten Nackt-Shooting schlagen, erfährst du am Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben.

Du kannst nicht vor dem Fernseher mit dabei sein? Dann schau dir doch unseren Live-Ticker an!

Das könnte dich auch interessieren: