Bei GNTM gleicht kein Elimination-Walk dem nächsten. Immer wieder warten Herausforderungen auf die Kandidatinnen. Und auch in Woche 12 haben sich Heidi Klum und Gast-Jurorin Chiara Ferragni eine ganz besondere Aufgabe für die Mädchen ausgedacht: Sie müssen nach dem Walk eine Rede halten. Denn ein Topmodel muss nicht nur gut aussehen, es muss auch Charakter beweisen und im richtigen Moment die passenden Worte finden.

Maureen: "Ich glaube, ich werden weinen"

Die Kandidatinnen sollen in ihrer Speech eine Message teilen, die ihnen wichtig ist. Egal, ob es um den Klimawandel, um die Umwelt oder um Mobbing geht. Sie sollen ansprechen, was ihnen auf der Seele brennt.

Maureen freut sich auf die Aufgabe: "Ich kann endlich das sagen, was ich schon länger sagen wollte. Und ich glaube, ich werde weinen." Wie die anderen Topmodel-Anwärterinnen nutzt sie die Zeit vor dem Entscheidungs-Walk, um ihre Gedanken zu ordnen und aufzuschreiben. Beim Elimination-Walk muss sie allerdings ohne Hilfsmittel frei sprechen.

Die Rede der Kandidatin geht ans Herz

Passend zu den nachhaltigen Worten, die die GNTM-Models beim Elimination-Walk finden, tragen sie Outfits aus recycelten Materialien. Maureen eröffnet den Walk souverän. Erst als sie stehenbleibt, um ihre Speech zu beginnen, ist ihre Nervosität sichtbar. Sie eröffnet spannend: "Vor ungefähr zehn Jahren gab es ein Mädchen, ganz gewöhnlich wie alle anderen. Sie wollte ihren kleinen Bruder vom Kindergarten abholen. Auf dem Weg dorthin wurde ihr nachgeschrien, nachgespuckt und sie wurde mit Sachen beworfen."

Dann macht sie eine lange Pause, plötzlich kullern ihr Tränen über die Wangen. "Dieses Mädchen war ich", fügt sie an. Sie ringt nach Luft, ihr fällt es sichtlich schwer, diese emotionalen Worte auszusprechen. Auch die anderen Mädchen hinter der Bühne kämpfen mit den Tränen.

Eine Speech gegen soziale Ausgrenzung

Nachdem Maureen einen Einblick in ihre eigene Vergangenheit gibt, appelliert sie an die Zuhörer: "Es gibt wirklich sehr viel Hass und Neid auf dieser Welt. Und dass nur, weil man anders ist. Man hat eine andere Hautfarbe, man hat eine andere Religion. Doch das Wichtigste ist, dass du an dich glaubst, dass du weißt, dass du stark bist. Und im Endeffekt gibt es so viele Menschen, die dich einfach nur lieben für das, was du bist". Die Mädchen backstage jubeln.

"Das muss man auch mal können: So lachen und weinen zugleich", kommentiert Heidi nach Maureens Speech. "Du hattest auch keine leichte Kindheit. Aber es ist toll zu sehen, dass du das Negative nicht mitgezogen hast, sondern dass du so ein Sonnenschein bist", lobt die Modelchefin.

Auch Gastjurorin Chiara Ferragni ist begeistert von Maureens Auftritt: "Sie hat wirklich ein magisches Lächeln." Maureens Message hat die erfolgreiche Unternehmerin überzeugt: "Ich liebe es, wie emotional ihre Rede war. Das war wirklich deine Geschichte. Es hat mich sehr sensibel und emotional gestimmt."

Wie es für Maureen und die anderen Models bei "Germanys next Topmodel – by Heidi Klum" weitergeht, erfährst du immer donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.de. Und wenn du nachlesen möchtest, was bisher passiert ist, schau' doch in unserem Live-Ticker vorbei.

