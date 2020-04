Für die Entscheidung bei GNTM 2020 lädt Heidi Klum jede Woche einen Gast-Juroren ein. Die Preview auf Folge 12 zeigt: In dieser Woche ist es Model, Influencerin und Unternehmerin Chiara Ferragni. Die Italienerin ist ein internationaler Star in der Fashion-Industrie und besitzt selber mehrere Fashion-Brands. Auf Instagram begeistert sie über 19 Millionen Follower. In dieser Woche müssen die Kandidatinnen nicht nur vor der Jury laufen, sondern halten auch eine Rede über die Themen, für die sie sich einsetzen. Chiara selbst setzt sich gegen Cybermobbing ein – somit ist sie als Gast-Jurorin perfekt für den Entscheidungstag geeignet und weiß, wie solche Themen am besten behandelt werden sollten.

Chiara Ferragni: "Es ist wichtig, eine positive Botschaft zu übermitteln."

Chiara ist mittlerweile mehr als nur ein Model und eine Influencerin. Sie ist die erfolgreichste digitale Unternehmerin der Welt. Mit ihrer Reichweite ist es ihr wichtig, eine bedeutsame Botschaft an ihre Fans und die Welt übermitteln zu können: "Wenn du eine solche Stimme hast wie ich, dann ist es wichtig eine positive Botschaft zu übermitteln und andere zu inspirieren." Chiara liebt ihren Job und ihre Möglichkeiten: "Wenn ich entscheide an einem Projekt mitzuarbeiten, dann nur wenn ich es liebe und das Projekt für mich spricht. Das ist der Grund wieso die meisten meiner Projekte so erfolgreich sind."

Wer ist Chiara Ferragni?

Die 32-Jährige wurde 2009 durch ihren Blog "The Blonde Salad" bekannt. Im April 2015 war sie die erste Modebloggerin, die auf einem Cover der Vogue erschien. 2016 erschien sogar eine Barbie-Version von ihr. Aufgrund ihrer hohen Bekanntheit erhielt sie zahlreiche Modelaufträge für namenhafte Marken wie zum Beispiel Swarovski, Amazon und Intimissimi. Mit ihren 19 Millionen Followern, ist sie laut Vogue die erfolgreichste Influencerin der Welt. Sie wird ebenfalls als Jurorin in Heidi Klums neuer Show "Making the Cut" zu sehen sein.

Wer Chiara Ferragni von sich überzeugen kann siehst du in Folge 12 von GNTM 2020 am Donnerstag, den 15. April 2020 um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.de

Du kannst nicht vor dem Fernseher mit dabei sein? Dann schau dir doch unseren Live-Ticker an!

