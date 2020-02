In der dritten Folge von "Germany's next Topmodel – by Heidi Klum" wird es aufregend: Das Nacktshooting steht auf dem Programm. "So wie Gott euch schuf", kündigt Modelchefin Heidi Klum den Tag an. Fotografin Vicky Lawton ist dafür nach Costa Rica geflogen und wird die Mädchen gekonnt und elegant in Szene setzen.

Ästhetische Nacktbilder auf dem Pferderücken

Strand und Meer ist für die gebürtige Fotografin aus Yorkshire nicht genug. Sie holt sich für das Shooting mit dem GNTM-Kandidatinnen noch Pferde dazu. Sie möchte die Kraft und Stärke der Model-Anwärterinnen auf ihren Fotos zeigen.

Die Models sind in guten Händen

Als preisgekrönte Fotografin und Creative Director hat Vicky Lawton internationale Erfahrung, besonders in den Bereichen Mode und Schönheit. Sie fotografierte bereits Kampagnen für French Connection, Coco de Mer oder Rolls Royce.

Auch mit Starfotograf Rankin, der die Kandidatinnen in Folge 2 bereits vor der Linse hatte, hat sie schon zusammengearbeitet.

Ob sie ebenfalls so streng und fordernd wie ihr Kollege Rankin ist, siehst du am Donnerstag um 20:15 Uhr auf Prosieben.

Falls du donnerstags eine Episode verpasst, gibt es am darauffolgenden Freitag um 20:15 Uhr die GNTM-Wiederholung auf sixx.

Auf gntm.de und Joyn kannst du dir ganze Folgen kostenlos und in voller Länge online ansehen. Wenn du nachlesen möchtest, was passiert ist, versorgt dich unser GNTM-Liveticker mit allen News zur Sendung.

Das könnte dich noch interessieren: