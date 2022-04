GNTM 2022: Steigt Lieselotte wegen des Bodypainting-Shootings aus?

Die 17. Staffel von GNTM startete am 3. Februar 2022: alle Sendetermine

Im Clip: Wird Lieselotte GNTM freiwillig verlassen?

Im Teaser zur 11. Folge von GNTM 2022 ist zu sehen, wie mit Pinseln großzügig goldene Farbe auf die nackte Haut der Topmodel-Anwärterinnen aufgetragen wird. Modelchefin Heidi Klum freut sich: "Ich liebe verrückte Shootings. Und noch mehr liebe ich es, wenn meine Models dabei funkeln."

Lieselotte: "Das muss wirklich nicht sein"

Als Anita am Set ankommt, reimt sie sich schnell zusammen, was sie und ihre Topmodel-Kolleginnen beim Shooting erwartet: "Wir sind nackt, Leute!" Eine Erkenntnis, die Best-Ager-Model Lieselotte sehr zu schaffen macht. Die 66-Jährige erklärt: "Nacktheit ist für mich was Privates. Das muss wirklich nicht sein."

Heidi lobt Martina: "Du siehst so super aus. Nackt und in Gold."

Lieselottes Best-Ager-Kollegin Martina gesteht: "Ich habe mich noch nie nackt in der Öffentlichkeit gezeigt." Doch sie stellt sich der Herausforderung und posiert in der überdimensionalen Uhr als lebendiger Zeiger. Sie erntet großes Lob von Heidi: "Du siehst so super aus. Nackt und in Gold."

Lieselotte verabschiedet sich von Heidi

Noch immer in ihre Jacke gehüllt, geht Lieselotte zur Modelchefin und fragt: "Heidi, darf ich dich umarmen? Zum Abschied?" Wirft Lieselotte ihren Traum vom Topmodeltitel tatsächlich hin und verlässt freiwillig die Show? Das siehst du am Donnerstag, den 14. April 2022, um 20:15 Uhr bei "Germany's Next Topmodel" auf ProSieben und auf Joyn.

