In Folge 7 von #GNTM redet Kandidatin Vivian im Interview mit taff-Moderator Christian Düren offen und unter Tränen über ihre Vergangenheit und ihre Teilnahme bei "Germany's next Topmodel – by Heidi Klum". Die 21-Jährige erzählt, dass sie seit ihrer Kindheit und bis vor einem halben Jahr mit Depressionen kämpfte.

Vivian ermutigt andere Betroffene

Es gibt Dinge, die sind von außen nicht sichtbar. Zum Beispiel, dass ein Mensch mit Problemen oder Schicksalsschlägen zu kämpfen hat. So wie Vivian.

Als Journalist und taff-Moderator Christian Düren die "Germany’s next Topmodel"-Kandidatin in Los Angeles zum Interviewtraining trifft, will er von ihr wissen, was ihre Motivation ist, bei #GNTM 2020 teilzunehmen. Vivian antwortet: "Ich wollte schon immer versuchen, als Model durchzustarten. Das war immer ein bisschen schwierig, auch mit meiner Geschichte …"

Christian hakt nach: "Was ist deine Geschichte?"

Offen spricht sie über ihre Depressionen

Das Nachwuchs-Model erzählt: "Ich habe fast meine ganze Kindheit und bis vor einem halben Jahr mit Depressionen gekämpft. Das ist ein Thema über das ich offen und ehrlich rede. Es war eine schwierige Zeit. Meine Familie hat mich unterstützt."

Im Backstage-Talk betont Vivian: "Es ist am allerwichtigsten, den ersten Schritt zu machen und mit jemandem darüber zu sprechen. Egal unter was für einer psychischen Krankheit ihr leidet. Egal, ob es wirklich eine Diagnose gibt oder nicht, lasst euch helfen. Sprecht mit jemandem. Es wird wirklich besser, wenn man sich Hilfe sucht."

Sie vermisst ihren Vater

Mit Christian redet Vivian auch über ihren Vater, der verstorben ist: "Das war eine schwere Zeit für mich. Es war richtig hart. Ich vermisse meinen Papa sehr. Ich denke jeden Tag an ihn. Es hört sich blöd an, aber ich erzähle ihm immer, was hier so abgeht. Ich sag ihm immer: 'Hey Papa, ich bin so dankbar, dass ich hier sein darf.'"

Die 21-Jährige sagt: "Das alles hat mich zu der starken Frau gemacht, die jetzt hier sitzt."

Vivian: "Ich sehe das Leben als ein Geschenk"

Backstage gewährt Vivian weitere Einblicke in ihre Gefühlswelt: "Ich fühle mich sehr gut. Ich stehe jeden Tag auf und sehe das Leben als ein Geschenk. Es ist zwar nicht immer einfach, aber es gibt immer einen Grund weiterzukämpfen und weiterzumachen. Es gibt so viele schöne Seiten im Leben, die ich eine lange Seite zwar nicht sehen konnte, aber jetzt umso mehr schätzen kann. Ich wäre nicht hier, wenn ich nicht durch alles, was passiert ist, diese Stärke und diese Reife bekommen hätte."

Vivian meistert das Interview souverän

Christian Düren ist beeindruckt von Vivians Nahbarkeit. Sie beweist Stärke indem sie Schwäche zeigt.

Wenn auch du unter Depressionen leidest oder einen Menschen kennst, der Hilfe braucht, steht die TelefonSeelsorge zur Seite. Die Mitarbeiter sind rund um die Uhr und kostenfrei erreichbar unter: 0049 800 111 0 111, 0049 800 111 0 222 oder 0049 116 123. Außerdem finden Betroffene und Angehörige Informationen unter www.deutsche-depressionshilfe.de.

