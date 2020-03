Die Freude ist groß: In Folge 9 von "Germany's next Topmodel – by Heidi Klum" dürfen die Nachwuchsmodels endlich in die Modelvilla in L.A. ziehen. Zudem werden sie von Geschenken nur so überhäuft. Anschließend geht es zur Abkühlung in den Pool der Villa. Die Stimmung ist gelöst, denn die Mädchen ahnen noch nicht, was auf sie zukommt.

Wackel-Kandidatin bei GNTM

Curvy Model Johanna war schon in den vergangenen Wochen eine unsichere Kandidatin bei GNTM. Schon in Folge 5 wackelte die 20-Jährige und kam ins Shoot-Out. Auch im Interview-Training mit Moderator und Journalist Christian Düren in Folge 7 von GNTM kam Johanna nicht gut weg: "Ins Entertainment passt du nicht gerade rein", sagte er. Und auch beim anschließenden Shooting konnte Johanna Heidi Klum nicht überzeugen. Trotzdem kam sie weiter.

Dem noch nicht genug: auf der Fashion Week in Berlin bekam Johanna zuerst keinen Job. Sie bezog die Absagen auf ihre weiblichen Rundungen. Dabei hatte sie lange dafür gekämpft, ihren Körper zu lieben. Schließlich kam sie doch noch beim Casting von Denim-Designer Levi's weiter. Es scheint so, als würde Johanna immer gerade so am Unglück vorbei schrammen.

Johanna: "Die Schuhe sind zu hart"

In Folge 9 von "Germany's next Topmodel – by Heidi Klum" müssen die Kandidatinnen ihr Körpergefühl einmal mehr unter Beweis stellen. Dafür hat Heidi den Choreographen Micky K. in die Villa eingeladen. Er übt mit den Mädchen eine Choreographie für den Entscheidungswalk ein.

Nachdem alle die Choreo einmal durchgetanzt haben, teilt Micky die Girls in zwei Dreier-Gruppen und eine Vierer-Gruppe ein. Den Anfang machen Maribel, Johanna und Larissa. Bei Johanna will es nicht recht klappen. Sie rechtfertigt sich: "Die Schuhe sind zu hart." Das bekommt auch Micky mit: "Es ist scheißegal, welche Schuhe man trägt. Der Walk muss sitzen!"

Und auch Heidi ist von Johannas Einstellung enttäuscht. Wer im Modelalltag bestehen will, müsse sich den Platz erkämpfen. "Statt zu quatschen, sollte sich Johanna vor dem Spiegel stellen und an ihrer Ausstrahlung arbeiten", kommentiert sie.

Das Model versemmelt das Shooting

Kristian Schuller, ein international bekannter Fotograf, ist in dieser Folge Gast-Juror an Heidis Seite. Die beiden haben ein anspruchsvolles Shooting im Festival-Look geplant. Die Regeln: es werden jeweils nur 5 Fotos von den Mädchen gemacht, in denselben Gruppen wie bei der Choreo. Zusätzlich werden die Nachwuchsmodels dabei mit Lebensmittelfarbe beworfen.

Johanna möchte beim Shooting unbedingt zeigen, was in ihr steckt. Heidi soll merken, dass sie auch mit den anderen Girls interagiert. Doch es gelingt nicht. Die Gruppe aus Maribel, Johanna und Larissa absolviert das schlechteste Shooting. Heidi urteilt knallhart: "Wenn ich könnte, würde ich euch jetzt alle drei nach Hause schicken."

Eleminationwalk: Johanna muss gehen

Als Johanna, Maribel und Larissa beim Entscheidungswalk auf dem Laufsteg performen, kommentiert Heidi: "Was für ein Durcheinander". Keiner aus der Gruppe kann das Topmodel überzeugen.

Schließlich muss Johanna GNTM verlassen. Die anderen GNTM-Kandidatinnen haben einfach mehr Leistung gebracht. Zudem mangele es Johanna an Selbstbewusstsein, erklärt Heidi.

Wie es in den nächsten Folgen von "Germanys next Topmodel – by Heidi Klum" weitergeht, erfährst du immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.de. Wenn du nachlesen möchtest, was bisher passiert ist, schau' doch in unserem Live-Ticker vorbei.

