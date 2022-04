GNTM 2022: Folge 11 jetzt anschauen

Die 17. Staffel von GNTM startete am 3. Februar 2022. Hier findest du alle Sendetermine.

"Germany’s Next Topmodel" 2022 steht ganz im Zeichen der Diversität. Hier findest du alle Kandidatinnen im Überblick.

Wer ist noch dabei und wer ist raus? Welche Models weiterhin vom Titel "Germany's Next Topmodel" 2022 träumen dürfen, siehst du hier.

Im Clip: Staffel 17 Episode 11 – Die Models tragen nichts außer goldener Bodypainting-Farbe

Wiederholung der 11. Folge

Die Wiederholung von GNTM-Folge 11 ist am 15. April 2022 um 20:15 Uhr auf sixx zu sehen. Außerdem gibt es die ganze Folge und zahlreiche Highlight-Clips jederzeit hier im Videobereich oder auf Joyn.

Das passiert in Folge 11

Die 11. Woche von "Germany's Next Topmodel" läuft anders ab als gewohnt. Den Auftakt macht diesmal der wöchentliche Walk, bei dem die Topmodel-Anwärterinnen im Duo auf den Catwalk treten. Es folgt das Fotoshooting mit glitzerndem Bodypainting. Diese Woche bekommt Heidi Klum sogar doppelte Unterstützung, denn für jede der beiden Challenges hat die Modelchefin eine:n passende:n Gastjuror:in an ihrer Seite: Beim Walk greift Best-Ager-Model Maye Musk Heidi unter die Arme, beim Fotoshooting hilft Fotograf Brian Bowen Smith dabei, die Performance der Topmodel-Anwärterinnen zu bewerten. Als wäre das noch nicht genug, wartet auch in Folge 11 ein Casting für einen hochkarätigen Kunden auf die Frauen.

Herausfordernder Zwillings-Walk und Casting für Marc Cain

Der Walk in Woche 11 hat es in sich. Die Topmodel-Anwärterinnen treten im Duo an und sind entweder an ihren Outfits oder ihren Haaren aneinander befestigt. Wer bei diesem Walk Heidi und Maye Musk nicht überzeugen kann, wird zur Wackelkandidatin ernannt. Welches Zweier-Team harmoniert wohl am besten und wer bringt sich gegenseitig aus dem Takt? Beim Casting für die Modemarke Marc Cain gilt es ebenfalls, sich zu beweisen. Nur sechs Models erhalten allerdings eine Einladung und damit die Chance dazu. Wer macht das Rennen und ergattert den begehrten Job?

Bodypainting-Shooting für den Einzug in die Top 11

Beim Fotoshooting in Woche 11 gibt es für die Topmodel-Anwärterinnen diesmal keine extravagante Mode. Die Frauen sind dafür mit goldener Bodypainting-Farbe bemalt und stellen lebendige Uhrzeiger dar. Nur wer bei dieser besonderen Herausforderung Heidi und Gastjuror Brian Bowen Smith überzeugt, schafft den Sprung in die 12. Folge von "Germany's Next Topmodel" 2022.

"Germany's Next Topmodel" siehst du immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

