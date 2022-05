GNTM 2021-Gewinnerin Alex verrät Details über ihr Cover-Shooting für "Haper's Bazaar"

Im Clip: Alex schönste Momente bei GNTM 2021

Model Alex gewann die 16. Staffel bei "Germany's Next Topmodel". Die mittlerweile 24-Jährige setzte sich 2021 gegen Dascha, Romina und Soulin durch. Im Interview verrät sie Klaudia Giez, wie sie die Zeit bei GNTM empfunden und wie sie das Cover-Shooting für die "Harper's Bazaar" erlebt hat.

Alex über ihr "Harper's Bazaar" Cover: "Sinnbild meiner Reise bei GNTM"

Das Shooting für die "Harper's Bazaar" war für das Model "ganz anders als alle anderen Shootings". "Kerstin weiß ganz genau, was sie sehen will", so Alex im Interview über die Chefredakteurin Kerstin Schneider. Mit ihrem Cover identifiziere sie sich sehr. Es sei das "Sinnbild [ihrer] Reise bei GNTM". "Ich sehe mich zum ersten Mal in einem sehr mädchenhaften Stil inszeniert", beschreibt Alex. Dass sie in ganz Deutschland in Supermärkten und Buchhandlungen zu sehen ist, hat sie erst gar nicht richtig realisiert; eigentlich erst als es das Cover gar nicht mehr zu kaufen gab. "Aber ich habe die Reise [bei GNTM] erst auch super spät verarbeitet", gesteht sie.

Alex' Tipp: Den Moment bei GNTM genießen

Alex erklärt, dass sie oftmals die großartigen Erlebnisse während ihrer Zeit bei "Germany's Next Topmodel" nicht richtig genießen konnte, da so viel auf einmal passierte. Erst nach und nach konnte sie das Geschehene verarbeiten. Deshalb rät sie auch den Finalistinnen der diesjährigen Staffel, dass sie versuchen sollen, den Moment, so gut es geht, zu genießen.

Auf die Frage von Klaudia, ob sie unter den Finalistinnen eine Favoritin hätte, antwortet die 24-Jährige nicht genau. "Ich habe eine These, wie die Reihenfolge sein wird. Mir ist aber ganz wichtig, dass die Mädchen den Moment genießen. Ich möchte mit solchen Aussagen niemandem einen Dämpfer verpassen", sagt Alex.

