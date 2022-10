Vergeltung für Krim-Brücke: Tote bei Angriff auf Kiew

Das Wichtigste in Kürze:

Mehrere russische Raketen treffen das Zentrum von Kiew.

Behörden sprechen von mehreren Toten und Verletzten in der ukrainischen Hauptstadt.

Putin: Reaktion auf "Terroranschläge" durch Ukraine

Die Hauptstadt Kiew und weitere ukrainische Großstädte sind am Montag (10.10.2022) massiv von russischen Raketen angegriffen worden. Dabei wurden nach Angaben des Innenministeriums mindestens fünf Menschen getötet und zwölf verletzt. Auch ein Kinderspielplatz wurde demnach getroffen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warf Russland gezielte Attacken auf die Zivilbevölkerung und Energieanlagen vor. "Sie wollen Panik und Chaos, sie wollen unser Energieversorgungssystem zerstören", teilte er auf Telegram mit.

Selenskyj: Gezielte Attacken auf Energieanlagen

Selenskyj schrieb weiter, dass dutzende Raketen und iranische Drohnen auf Energieanlagen in der ganzen Ukraine abgefeuert worden, darunter auch auf Gebiete in der Westukraine. Das zweite Ziel seien Menschen, so der Präsident. "Sie haben speziell eine solche Uhrzeit und solche Ziele gewählt, um so viel Schaden wie möglich anzurichten", betonte er.

Kremlherrscher Wladimir Putin bezeichnete die Raketenangriffe als Reaktion auf die "Terroranschläge" gegen russisches Gebiet. Es seien Objekte der Energieinfrastruktur, der militärischen Steuerung und des Fernmeldewesen mit Hochpräzisionswaffen beschossen worden, sagte Putin am Montag bei einer Sitzung des nationalen Sicherheitsrates. Die Schläge seien vom Meer, aus der Luft und vom Boden aus erfolgt.

Putin droht mit weiteren Schlägen

Der russische Präsident drohte der Ukraine mit noch härterem Vorgehen. "Für den Fall einer Fortsetzung der Versuche, auf unserem Gebiet Terroranschläge auszuführen, werden die Antworten von russischer Seite hart ausfallen - und in ihrem Ausmaß dem Niveau der Bedrohung für die Russische Föderation entsprechen", sagte Putin. "Daran sollte niemand irgendwelche Zweifel haben."

Putin warf dem ukrainischen Geheimdienst SBU vor, am vergangenen Samstag einen "Terroranschlag" auf die russische Krim-Brücke zur annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim organisiert zu haben. Dort soll ein von Russland kommender und mit Sprengstoff beladener Lastwagen explodiert sein. Bei der weithin sichtbaren Explosion gerieten mit Diesel gefüllte Kesselwagen eines Güterwaggons auf dem Teil der Eisenbahnbrücke in Brand. Teile der Autobahnbrücke stürzten ins Wasser.

Lambrecht: Iris-T in Kürze einsatzbereit

Als Reaktion auf die russischen Raketenangriffe betonte die deutsche Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) die Bedeutung einer raschen Lieferung von Luftverteidigungssystemen an die Ukraine. "Russlands Angriffe mit Raketen und Drohnen terrorisieren vor allem die Zivilbevölkerung", teilte die Ministerin mit. "Deshalb unterstützen wir jetzt besonders mit Flugabwehrwaffen. In den nächsten Tagen steht das erste von vier hochmodernen Iris-T SLM Luftverteidigungssystemen zum wirksamen Schutz für die Menschen in der Ukraine bereit."

Auch deutsche Visa-Stelle in Kiew getroffen

Bei den russischen Raketenangriffen auf Kiew wurde auch die Visa-Stelle der deutschen Botschaft getroffen. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes bestätigte in Berlin Beschädigungen an dem Gebäude, in dem die deutsche Visa-Stelle untergebracht ist. Allerdings gebe es dort seit Monaten "keinen Dienstbetrieb", sagte der Sprecher. Während der russischen Raketenangriffe waren daher auch keine Mitarbeiter anwesend.

Verwendete Quellen:

Nachrichtenagentur dpa