Zum vierten Mal wird die Erfolgsshow "The Masked Singer" am 18. Juli im deutschen Fernsehen zu sehen sein. Drei Masken sind bereits gefallen – demnach sind heute sieben Undercover Stars zu bestaunen. Es bleibt spannend, wer sich hinter den geheimnisvollen Tieren verbirgt. Die heißesten Tipps siehst du in unserem Online-Ratespiel.

Steckt MC Bruddaal hinter dem Astronauten oder doch Max Mutzke?

Bei den "The Masked Singer"-Fans scheiden sich die Geister: Die meisten tippen, dass MC Bruddaal - der schwäbische Rapper - hinter dem Astronauten steckt, allerdings dicht gefolgt von Max Mutzke. Hast du eine Vermutung wer hinter dem Astronauten steckt, der die Zuschauer bis jetzt jede Woche mit seiner Performance überzeugte? Ist es Max Mutzke, MC Bruddaal oder doch jemand ganz anderes? Dann mach mit im Online-Ratespiel und teile deine Vermutung.

Was denkst du? Rätsele mit und gib deinen Tipp ab!

Das vermuten derzeit die Zuschauer:

Monster : Evelyn Burdecki

: Evelyn Burdecki Engel : Bülent Ceylan

: Bülent Ceylan Grashüpfer : Gil Ofarim

: Gil Ofarim Astronaut : Mc Bruddaal

: Mc Bruddaal Panther : Stefanie Hertel

: Stefanie Hertel Kudu : Daniel Aminati

: Daniel Aminati Eichhörnchen: "Evil" Jared Hasselhoff

Dein Favorit ist noch nicht dabei? Dann nutze die Möglichkeit des Ratespiels und gib deinen Tipp ab, wer sich hinter der der Maske verbirgt.

Die Demaskierung des nächsten Wunderwesens darfst du auf keinen Fall verpassen - immer donnerstags, um 20.15 Uhr bei "The Masked Singer" auf ProSieben oder unterwegs in unserem "The Masked Singer"-Ticker.

